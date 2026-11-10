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Αμετακίνητος στις «κόκκινες γραμμές» του για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης του Ισραήλ εμφανίστηκε ο Γκάντι Άιζενκοτ (Gadi Eisenkot), επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τη θέση του για στρατιωτική, εθνική ή πολιτική υπηρεσία όλων των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν δηλώνει βέβαιος ότι μπορεί να σχηματιστεί πλειοψηφία 61 εδρών με τη συμμετοχή των δύο υπερορθόδοξων κομμάτων, απορρίπτοντας κατηγορηματικά μια κυβέρνηση μειοψηφίας που θα εξαρτάται από τα αραβικά κόμματα.

Μιλώντας σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Γιασάρ πριν από την ορκωμοσία της 26ης Κνεσέτ, ο Άιζενκοτ περιέγραψε το Ισραήλ ως χώρα που βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι «ασφαλείας, στρατηγικής, οικονομίας και διεθνών σχέσεων», κάνοντας λόγο για μία από τις δυσκολότερες περιόδους από την ίδρυση του κράτους.

Ο πολιτικός αρχηγός που έχει λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ δεσμεύτηκε να δημιουργήσει «κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης το συντομότερο δυνατό», χωρίς, όπως είπε, να εγκαταλείψει τις βασικές αρχές του κόμματός του.

Το Γιασάρ, σημείωσε, παραμένει προσηλωμένο στο όραμα ενός εβραϊκού, δημοκρατικού, φιλελεύθερου και ισότιμου Ισραήλ, ενώ θα συνεργαστεί με τους εταίρους του στο Μπ’ Γιάχαντ, τους Δημοκράτες και το Ισραέλ Μπεϊτένου.

«Δεν θα κατεβάσουμε τη σημαία της υπηρεσίας για όλους»

Ο Άιζενκοτ άφησε ανοιχτή την πόρτα σε οποιοδήποτε κόμμα είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί τις βασικές αρχές του υπό διαμόρφωση συνασπισμού, αλλά ξεκαθάρισε ότι η καθολική υποχρέωση υπηρεσίας παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

«Υπηρεσία για όλους, για όλους τους πολίτες του Ισραήλ. Στρατιωτική υπηρεσία, εθνική υπηρεσία, πολιτική υπηρεσία. Δεν θα κατεβάσουμε αυτή τη σημαία», τόνισε, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στα υπερορθόδοξα ή στα αραβικά κόμματα, είπε όμως ότι θα εξετάσει κάθε πιθανή διαδρομή για τη διεύρυνση της κυβέρνησής του, με στόχο να δημιουργηθεί η ευρύτερη δυνατή εθνική συναίνεση.

Ο Άιζενκοτ έχει θέσει τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην κυβέρνησή του: αναγνώριση του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους, αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, υποχρεωτική υπηρεσία για όλους και αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης μαζί με δέσμευση για διάλυση της στρατιωτικής και διοικητικής της ισχύος.

Παράλληλα, δήλωσε ότι το κόμμα του παραμένει δεσμευμένο στην ολοκλήρωση των στόχων του πολέμου στη Γάζα που, κατά την εκτίμησή του, δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί, μεταξύ αυτών την καταστροφή των στρατιωτικών και πολιτικών δυνατοτήτων της Χαμάς.

Κατά την ομιλία του, μάλιστα, σκάλωσε στιγμιαία απαριθμώντας τις τρεις εξουσίες του κράτους και χαμογέλασε μέχρι να θυμηθεί τη δικαστική. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δικαστική εξουσία», σχολίασε, καθώς αναφερόταν στην ανάγκη ισορροπίας μεταξύ των θεσμών.

Λίμπερμαν: Οι 48 συν 13 μπορούν να δώσουν κυβέρνηση

Ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν εμφανίστηκε από την πλευρά του βέβαιος ότι μπορεί να δημιουργηθεί κυβέρνηση με σαφή πλειοψηφία 61 βουλευτών.

Το σχέδιό του βασίζεται στις 48 έδρες του μπλοκ Άιζενκοτ και στις 13 έδρες των δύο υπερορθόδοξων κομμάτων: επτά του Ενωμένου Ιουδαϊσμού της Τορά (UTJ) και έξι του Σας.

Το UTJ δεν είχε προτείνει υποψήφιο πρωθυπουργό στις διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, ενώ το Σας είχε στηρίξει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Λίμπερμαν επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να στηρίξει κυβέρνηση που θα εξαρτάται από τα δύο αραβικά κόμματα, ούτε καν προσωρινά εάν στο κυβερνητικό σχήμα ενταχθεί μόνο το UTJ.

«Εργάζομαι για να βάλω τέλος στην εξουσία Νετανιάχου, μια για πάντα. Όχι προσωρινά», είπε, προσθέτοντας πως οποιαδήποτε κυβέρνηση μειοψηφίας θα κατέρρεε γρήγορα και θα άνοιγε τον δρόμο για νέα εκλογική νίκη του Νετανιάχου.

Ο Λίμπερμαν έχει προειδοποιήσει ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να επαναφέρει τον Νετανιάχου στην εξουσία με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία, γι’ αυτό και προκρίνει συμφωνία με τους υπερορθόδοξους παρά τις βαθιές διαφορές που είχε επί χρόνια μαζί τους.

Συμβιβασμός στο νομοσχέδιο για τη στράτευση

Ο επικεφαλής του Ισραέλ Μπεϊτένου αναγνώρισε ότι ο αρχικός του στόχος ήταν να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τα υπερορθόδοξα κόμματα, αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα των 48 εδρών ανάγκασε, όπως είπε, το μπλοκ να επανεξετάσει τη στρατηγική του. «Πρέπει να βρούμε συμβιβασμούς και ευελιξία», σημείωσε.

Ο Λίμπερμαν παραδέχθηκε ότι και στο ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της στράτευσης των Χαρεντί θα χρειαστεί διαφορετικό μοντέλο από εκείνο που υποστήριζε προεκλογικά.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένας νόμος που θα μπορεί να περάσει τον έλεγχο του Ανώτατου Δικαστηρίου χωρίς ταυτόχρονα να οδηγήσει σε νέα πολιτική κρίση και εκλογές. Η δυσκολία θα είναι να βρεθεί μια φόρμουλα που θα γίνει δεκτή τόσο από τη Δικαιοσύνη όσο και από τον πνευματικό ηγέτη του UTJ, ραβίνο Ντοβ Λάντο.

«Ο Άιζενκοτ ηγείται, εγώ στέκομαι δίπλα του»

Ο Λίμπερμαν απέρριψε παράλληλα όσα χαρακτήρισε «ψέματα και κατασκευές» σχετικά με τις προσωπικές του φιλοδοξίες.

Υπογράμμισε ότι το κόμμα του στήριξε αμέσως και χωρίς όρους τον Άιζενκοτ για την πρωθυπουργία και ξεκαθάρισε ότι εκείνος είναι ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης.

«Αυτός ηγείται, αυτός είναι υπεύθυνος και εγώ στέκομαι δίπλα του», ανέφερε.

Ως πρώτες προτεραιότητες της νέας Κνεσέτ έθεσε την αντικατάσταση του προέδρου της Βουλής, τον διορισμό κρατικού ελεγκτή, την επιβολή ορίου δύο θητειών για τον πρωθυπουργό και στη συνέχεια την αντιμετώπιση της επίμαχης δικαστικής μεταρρύθμισης, τονίζοντας πως η πρώτη απόφαση μιας νέας κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Λίμπερμαν: Θα καλέσω τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας

Ως επερχόμενος πρόεδρος της ισχυρής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, ο Λίμπερμαν δήλωσε ότι σκοπεύει να καλέσει για εξηγήσεις τον επικεφαλής της Σιν Μπετ Νταβίντ Ζίνι, τον αρχηγό των IDF Εγιάλ Ζαμίρ και τον επικεφαλής της Μοσάντ Ρόμαν Γκόφμαν.

Από τον Ζίνι θέλει απαντήσεις για τις έρευνες σχετικά με καταγγελίες εκλογικής νοθείας και ξένης παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα σε όσα έχουν υποστηρίξει η Σιν Μπετ και οι αρχές επιβολής του νόμου.

Από τους άλλους δύο επικεφαλής σκοπεύει να ζητήσει διευκρινίσεις για πληροφορίες σχετικά με ιρανικά χημικά όπλα και για σχέδια επιχειρήσεων κατά του Ιράν, παραπέμποντας σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Νετανιάχου είχε επιχειρήσει να εγκρίνει επιχείρηση την παραμονή των εκλογών. «Δεν υπάρχει αποτελεσματικός κοινοβουλευτικός έλεγχος του μηχανισμού ασφαλείας», υποστήριξε.

Μπένετ: «Δουλεύουμε αθόρυβα για μια σιωνιστική κυβέρνηση»

Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του Μπ’Γιάχαντ Ναφτάλι Μπένετ ανέφερε σε μήνυμα προς υποστηρικτές του, το οποίο διέρρευσε στον Τύπο, ότι το κόμμα του εργάζεται «αθόρυβα» για να βοηθήσει τον Άιζενκοτ να σχηματίσει μια «σιωνιστική κυβέρνηση αποκατάστασης».

«Κάνουμε τα πάντα, τα πάντα, για να βοηθήσουμε τον Άιζενκοτ να δημιουργήσει μια σιωνιστική κυβέρνηση αποκατάστασης, ώστε να υπάρξει το συντομότερο αλλαγή φρουράς», είπε, σύμφωνα με ηχογράφηση που δημοσίευσε δημοσιογράφος του Kan.

Ο Μπένετ επανέλαβε το μήνυμα προσερχόμενος στην Κνεσέτ και συνέδεσε την αλλαγή κυβέρνησης με την ανάγκη να μειωθεί η επιβάρυνση των εφέδρων.

Η αναφορά αυτή υποδηλώνει ότι εξακολουθεί να αντιτίθεται στη συνέχιση της γενικευμένης εξαίρεσης των υπερορθόδοξων από τη στρατιωτική θητεία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς στήριξη από Χαρεντί ή αραβικά κόμματα.

Αμπάς: Στο τραπέζι η αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης

Την ίδια ώρα, νέα κινητικότητα καταγράφεται και από την πλευρά της αραβικής Ράαμ.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, ο επικεφαλής του κόμματος Μανσούρ Αμπάς έχει διαμηνύσει σε στελέχη του μπλοκ κατά του Νετανιάχου ότι είναι διατεθειμένος να αναγνωρίσει ρητά τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, εφόσον του προσφερθεί «πραγματική εταιρική σχέση» στον νέο πολιτικό συνασπισμό.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αφαιρέσει ένα από τα βασικά εμπόδια για πιθανή συνεργασία του αραβικού κόμματος με τον Άιζενκοτ, καθώς η αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης αποτελεί μία από τις τέσσερις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο επικεφαλής του Γιασάρ.

Ο ηγέτης των Δημοκρατών Γιαΐρ Γκολάν εμφανίστηκε να επιβεβαιώνει ότι το θέμα βρίσκεται σε συζήτηση, λέγοντας ότι δεν θεωρεί πως η αναγνώριση θα αποτελέσει εμπόδιο για τον Αμπάς και ότι θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος ο Αμπάς απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένες συνομιλίες, επανέλαβε όμως ότι η Ράαμ έχει δεχθεί επανειλημμένα τον αφοπλισμό της Χαμάς στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ και ότι «απορρίπτει και καταδικάζει κάθε μορφή τρομοκρατίας».

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, κατά τις διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο Χέρτσογκ, ο Αμπάς είχε αποφύγει να χαρακτηρίσει ρητά τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, επικαλούμενος τον ρόλο του ως «γέφυρα» αλλά και ανησυχίες για την ασφάλεια του ίδιου και της οικογένειάς του.

protothema.gr