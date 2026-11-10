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Στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας οδηγούνται όπως όλα δείχνουν και οι εννιά πλέον κατηγορούμενοι για την πολύκροτη υπόθεση των 233,5 κιλών ναρκωτικών που εντοπίστηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στον Στρόβολο. Σήμερα, η Αστυνομία προχώρησε με την καταχώριση ποινικής υπόθεσης εναντίον των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν την περασμένη βδομάδα, στο πλαίσιο της παγκύπριας επιχείρησης «Πλέγμα» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι τέσσερις, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω του λεγόμενου «αποθηκάριου» ο οποίος βρίσκεται υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές, παραπέμφθηκαν σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, με την πρώτη εμφάνισή τους να ορίζεται για τις 28 Ιανουαρίου 2027.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, με τη λήξη του πενθήμερου διατάγματος κράτησής τους, η κατηγορούσα Αρχή υπέβαλε αίτημα να παραμείνουν υπό κράτηση ως υπόδικοι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Το Δικαστήριο επιφύλαξε την απόφαση του για αύριο 11 Νοεμβρίου.

Η νέα καταχώριση ανοίγει παράλληλα το δρόμο για ενδεχόμενη ενοποίηση των δύο ποινικών υποθέσεων, ώστε οι τέσσερις να βρεθούν στο ίδιο κατηγορητήριο με τους πέντε ήδη υπόδικους, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών που άρχισαν τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά τον εντοπισμό των 233,5 κιλών ναρκωτικών.

Από το κινητό του «αποθηκάριου» στους τέσσερις

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις είχαν συλληφθεί στις 5 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Πλέγμα», έπειτα από πολύμηνη διερεύνηση των δεδομένων επικοινωνίας που εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των πέντε αρχικών κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με τον ανακριτή της ΥΚΑΝ, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών διαδραμάτισε η ανάλυση του περιεχομένου κινητού τηλεφώνου του πρώτου κατηγορουμένου στον οποίο αποδόθηκε ο ρόλος του «αποθηκάριου/διαχειριστή» των ποσοτήτων ναρκωτικών που φυλάσσονταν σε δύο αποθήκες στην πατρική του οικία, στον Στρόβολο.

Όπως ανέφερε ο ανακριτής, ο συγκεκριμένος φέρεται να λάμβανε οδηγίες από πρόσωπα στα οποία ανήκαν οι ναρκωτικές ουσίες, τόσο για τη διακίνησή τους όσο και για τη διαχείριση των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Κατά την εξέταση των δεδομένων επικοινωνίας, σύμφωνα με τον ανακριτή, εντοπίστηκαν επικοινωνίες με τους τέσσερις για φύλαξη, μεταφορά και παράδοση ναρκωτικών, καθώς και για την είσπραξη χρηματικών ποσών.

Σύμφωνα με τον ανακριτή τα αδικήματα που διερευνούνταν εναντίον τους όπως είχε αναφερθεί κατά τη διαδικασία κράτησης τους, αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παράνομη προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών τάξεως Α΄ και Β΄, κατοχή με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο τραπέζι κοινό κατηγορητήριο για εννέα

Η σημερινή καταχώριση δημιουργεί νέα δεδομένα και για την εκκρεμούσα υπόθεση των πέντε κατηγορουμένων, οι οποίοι βρίσκονται ήδη ενώπιον του Κακουργιοδικείου και στις 6 Νοεμβρίου αρνήθηκαν ενοχή και στις 30 κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Παρότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει προχωρήσει στο στάδιο της απάντησης στο κατηγορητήριο, εκτός απροόπτου αναμένεται να ανασταλούν οι υφιστάμενες ποινικές διώξεις και να καταχωριστεί νέο, ενιαίο κατηγορητήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει πλέον και τα εννέα πρόσωπα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, αντί να εκδικαστούν χωριστά δύο υποθέσεις που συνδέονται με τα ίδια γεγονότα, θα επιδιωχθεί η καταχώριση μίας κοινής ποινικής υπόθεσης, στην οποία θα περιλαμβάνονται τόσο οι πέντε αρχικοί κατηγορούμενοι όσο και οι τέσσερις που παραπέμφθηκαν σήμερα.