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Δεν υπάρχει προγραμματισμός για συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τούρκο Πρόεδρο ή Υπουργό Εξωτερικών της χώρας κατά την παραμονή του στην Αττάλεια, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας παράλληλα ότι αυτού του είδους οι διασκέψεις προσφέρονται για διμερείς επαφές και συναντήσεις, έστω και αν αυτές δεν είναι προγραμματισμένες.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης των ΜΜΕ, και ερωτηθείς αν θα επιδιώξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενώ είναι στην Αττάλεια, να έχει κάποια συνάντηση με τον Τούρκο Προέδρο ή τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι δεν υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός.

Αναφέρθηκε «στο ιδιόμορφο της συγκεκριμένης διάσκεψης λαμβάνοντας υπόψη και το τι προηγήθηκε». «Ασφαλώς, αυτού του είδους οι διασκέψεις όπως συνέβαινε και στο παρελθόν προσφέρονται για διμερείς επαφές και συναντήσεις, έστω και αν αυτές δεν είναι προγραμματισμένες», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί ο Πρόεδρος με τον ΓΓ των ΗΕ στην Αττάλεια, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι αυτό θα είναι ανάλογα και με το πρόγραμμα του κ. Γκουτέρες λαμβάνοντας υπόψη και την ολιγόωρη παραμονή του Προέδρου στην Αττάλεια, αφού μετά θα μεταβεί στο Δουβλίνο. «Θα επιδιωχθεί αν μπορεί να καταστεί εφικτό», είπε, σημειώνοντας όμως ότι λόγω του στενού χρονικού ορίζοντα δεν ξέρει αν αυτό θα είναι εφικτό.

Εξάλλου στην εναρκτήρια δήλωσή του ο Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του ταξιδιού του ΠτΔ στην Αττάλεια της Τουρκίας, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Ηγετών της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), και ακολούθως, στο Δουβλίνο, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ) και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 12 και 13 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα Τρίτη για την Αττάλεια, και ότι η συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σύνοδο Ηγετών της COP31 στην Αττάλεια «εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διεξαγωγής της Διάσκεψης και τις διπλωματικές διεργασίες που προηγήθηκαν, σε στενό συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE)».

Στο πλαίσιο των διεργασιών αυτών υπήρξε στενός και συστηματικός συντονισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη της EE, στη βάση της κοινής ευρωπαϊκής θέσης ότι η ισότιμη συμμετοχή όλων των κρατών μελών σε διεθνείς διαδικασίες αποτελεί θεμελιώδη αρχή, σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, κατά τη Σύνοδο Ηγετών, την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει παρέμβαση ενώπιον των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, «αναδεικνύοντας τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κοινή ευρωπαϊκή θέση για ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής φιλοδοξίας, αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και επιτάχυνση της υλοποίησης των διεθνών δεσμεύσεων».

Ιδιαίτερη έμφαση, είπε, θα δοθεί στην περιφερειακή Πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η οποία αποτελεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο επιστημονικής συνεργασίας, συντονισμένης αντιμετώπισης κοινών κινδύνων και προώθησης συγκεκριμένων δράσεων και έργων για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, συνέχισε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναδείξει την πρωτοβουλία που αναλήφθηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της EE, για την ενίσχυση της στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία περιλαμβάνει επτά δράσεις, οι οποίες προωθήθηκαν και σε υπουργικό επίπεδο, ενώ η υλοποίησή τους συνεχίζεται υπό την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι στο περιθώριο της Συνόδου Ηγετών της COP31 θα υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης διμερών επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ο Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακολούθως, αύριο, 11 Νοεμβρίου, είπε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στο Δουβλίνο, όπου την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της ΕΠΚ, με τη συμμετοχή ηγετών από ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και αντικείμενο τις κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει ειδικότερα στη θεματική συζήτηση με αντικείμενο την ασφάλεια και την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης («Securing and defending a democratic Europe»), στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστούν οι σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και η προστασία των δημοκρατικών θεσμών.

Είπε ακόμη ότι την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία θα επικεντρωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τεχνολογικής αυτονομίας, καθώς και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και των ζητημάτων ασφάλειας που συνδέονται με τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

«Η θεματολογία της Συνόδου βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες που θέτει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με ορίζοντα το 2032, η οποία εγκρίνεται σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο», σημείωσε ο Εκπρόσωπος.

«Η σύγκλιση των εθνικών και ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων αποτυπώνεται στην κοινή επιδίωξη αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης ως κινητήριας δύναμης για την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό του κράτους, με παράλληλη διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς χρήσης της», είπε τέλος.

Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της Παρασκευής.

ΚΥΠΕ