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Πίστωση χρόνου δίνουν οι έξι συντεχνίες στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί λύση στο ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων και να αποφευχθεί η εξαγγελθείσα απεργία στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, με στόχο τη διαμόρφωση νέου κειμένου εργασίας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για επίτευξη συμφωνίας.

Παρά την πίστωση χρόνου που δίνεται στον Οργανισμό, οι συντεχνίες δεν έχουν αναστείλει την εξαγγελθείσα 48ωρη απεργία της 10ης και 11ης Νοεμβρίου.

Θα αναμένουν την τελική πρόταση του ΟΚΥπΥ μέχρι την Παρασκευή, οπόταν και θα πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση για να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Στο μεταξύ, αναβλήθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη που είχαν προγραμματίσει για σήμερα, οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ.

Όπως ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η αναβολή αποφασίστηκε «λόγω των συνεχών συναντήσεων με τον ΟΚΥπΥ, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαβουλεύσεων».

Υπενθυμίζεται ότι οι έξι συντεχνίες έχουν εξαγγείλει τις απεργιακές κινητοποιήσεις εξαιτίας της μη επίτευξης συμφωνίας με τον ΟΚΥπΥ για τη νέα συλλογική σύμβαση.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας οι δύο πλευρές είχαν προχωρήσει σε ανεπίσημες διαβουλεύσεις που οδήγησαν στη σημερινή μεταξύ τους διάσκεψη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων οι μισθολογικές αυξήσεις, οι δομές ιεραρχίας στα τμήματα και κλινικές των κρατικών νοσοκομείων και η αξιολόγηση των εργαζομένων.

Η γραπτή δήλωση του ΟΚΥπΥ

«Στο πλαίσιο του διαλόγου για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης για τους εργαζομένους στον ΟΚΥπΥ, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2026, με πρωτοβουλία του Οργανισμού, συνάντηση με το σύνολο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Η συνάντηση διεξήχθη σε εποικοδομητικό και θετικό κλίμα, δίνοντας την ευκαιρία στον Οργανισμό να παρουσιάσει και να επεξηγήσει τις θέσεις του, να απαντήσει σε ερωτήματα που τέθηκαν, αλλά και να ακούσει με προσοχή τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και τη διάθεση για ουσιαστικό διάλογο, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας».

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, αναφέρει ο Οργανισμός, «εκφράζουμε την αισιοδοξία μας ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει θετική κατάληξη στις διαβουλεύσεις, η οποία θα συνοδευτεί από την αναστολή των εξαγγελθέντων μέτρων και θα επιτρέψει την προώθηση της διαδικασίας για την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης, προς όφελος των εργαζομένων και της εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού».