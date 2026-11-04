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Κινητικότητα στο παρασκήνιο καταγράφηκε χθες μεταξύ ΟΚΥπΥ και συντεχνιών, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση των δύο πλευρών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχει περιθώριο συνεννόησης στο ζήτημα των μισθολογικών αυξήσεων, χωρίς, ωστόσο, να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή τους με την αξιολόγηση των εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», κατά τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες, οι δύο πλευρές συζήτησαν εκ νέου τις προτάσεις που είχαν ανταλλάξει το προηγούμενο διάστημα, με τον ΟΚΥπΥ να παρουσιάζει ανεπίσημα κάποιες εναλλακτικές επιλογές για τις μισθολογικές αυξήσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συντεχνίες εμφανίστηκαν πρόθυμες να συζητήσουν τις εναλλακτικές που τέθηκαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει επέλθει συμφωνία ή ότι έχει διαμορφωθεί νέα κοινά αποδεκτή πρόταση.

Το σημείο στο οποίο εξακολουθεί να επικρατεί ασάφεια είναι η αξιολόγηση των εργαζομένων. Κατά τις χθεσινές επαφές δεν ξεκαθάρισε κατά πόσον ο ΟΚΥπΥ προτίθεται να υποχωρήσει από τη θέση του για σύνδεση μέρους των αυξήσεων με την απόδοση του προσωπικού, ζήτημα το οποίο αποτέλεσε βασική αιτία του αδιεξόδου.

Υπενθυμίζεται ότι οι έξι συντεχνίες, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΝΟ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, είχαν προτείνει οριζόντιες μισθολογικές αυξήσεις 3% για το 2026 και 3% για το 2027, χωρίς σύνδεση με την αξιολόγηση.

Από πλευράς του, ο ΟΚΥπΥ είχε αντιπροτείνει αυξήσεις 2,75% για το 2026 και 2,50% για το 2027, με το 75% κάθε αύξησης να παραχωρείται σταθερά και το υπόλοιπο 25% να εξαρτάται από την αξιολόγηση των εργαζομένων.

Η πρόταση του Οργανισμού επιχειρούσε ουσιαστικά να συνδυάσει την παραχώρηση γενικών μισθολογικών αυξήσεων με την εισαγωγή στοιχείου αξιολόγησης της απόδοσης.

Ωστόσο, οι συντεχνίες διαχώρισαν εξαρχής τα δύο ζητήματα, υποστηρίζοντας ότι η διαπραγμάτευση για τις αυξήσεις δεν μπορεί να εξαρτάται από την εφαρμογή ενός γενικού συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού, τονίζοντας παράλληλα πως δεν μπορεί να συνδεθεί η παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων με σύστημα αξιολόγησης που δεν έχει προηγουμένως συμφωνηθεί.

Στις προτάσεις των συντεχνιών περιλαμβάνεται και η συνέχιση του διαλόγου για τις μισθολογικές κλίμακες, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μέχρι τα μέσα του 2027 και την εφαρμογή τους από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Η σημερινή συνάντηση, η οποία έχει οριστεί για τις 10 το πρωί, αναμένεται να ξεκαθαρίσει κατά πόσον οι ανεπίσημες βολιδοσκοπήσεις μπορούν να μετατραπούν σε συγκεκριμένες προτάσεις.

Οι έξι συντεχνίες έχουν ήδη μεταφέρει την κοινή δημοσιογραφική τους διάσκεψη για τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να προηγηθεί η συνάντηση με τη διοίκηση του Οργανισμού.

Προς το παρόν, η απόφαση για τη 48ωρη απεργία στις 10 και 11 Νοεμβρίου παραμένει σε ισχύ, καθώς δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη συλλογική σύμβαση.

Το κατά πόσον η κινητικότητα που καταγράφηκε χθες θα οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο θα εξαρτηθεί κυρίως από τις θέσεις που θα παρουσιάσει επισήμως ο ΟΚΥπΥ, τόσο για το ύψος των αυξήσεων, όσο και για το επίμαχο ζήτημα της αξιολόγησης.