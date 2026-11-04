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Νέα ευρήματα στην έρευνα για την αεροπορική τραγωδία στη Φλόριντα, που στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους την Κυριακή (1/11), ενισχύουν το ενδεχόμενο το ιδιωτικό αεροσκάφος Learjet 60 να άρχισε να διαλύεται εν πτήσει. Οι ερευνητές εντόπισαν τμήματα της ουράς του σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από το σημείο της συντριβής, με τις αμερικανικές αρχές να διερευνούν κατά πόσον η αποκόλλησή τους προκάλεσε την απώλεια ελέγχου ή εάν ήταν αποτέλεσμα των ακραίων δυνάμεων που ασκήθηκαν στο αεροσκάφος κατά την ανεξέλεγκτη κάθοδό του.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (3/11) ο εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), Τόμας Τσάπμαν, οι ερευνητές εντόπισαν τρία κομμάτια του αριστερού πηδαλίου ύψους, ενός κρίσιμου τμήματος της ουράς που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ανόδου και της καθόδου του αεροσκάφους.

Τα συντρίμμια βρέθηκαν σε αποστάσεις από 1,3 έως 3,8 μίλια (περίπου 2,1 έως 6,1 χιλιόμετρα) από το σημείο της πρόσκρουσης, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποδεικνύει ότι είχαν αποκολληθεί πριν το Learjet καταλήξει στο έδαφος.

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. pic.twitter.com/8jmiOMG9ys — Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026

Το εύρημα που αλλάζει τα δεδομένα της έρευνας

«Αυτό μας δείχνει ότι τουλάχιστον ορισμένα εξαρτήματα, ορισμένα σημαντικά τμήματα του αεροσκάφους, αποκολλήθηκαν πριν από την πρόσκρουση», δήλωσε ο Τσάπμαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι παραμένει άγνωστο εάν η αποκόλληση του πηδαλίου αποτέλεσε την αιτία της απώλειας ελέγχου ή εάν προκλήθηκε από τις καταπονήσεις που δέχθηκε το αεροσκάφος ενώ βρισκόταν ήδη σε ανεξέλεγκτη πτώση.

«Τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου ή εάν η απώλεια αυτού του τμήματος ήταν αποτέλεσμα των δυνάμεων που ασκήθηκαν στο αεροσκάφος, δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση», τόνισε.

Η μεγάλη απόσταση στην οποία εντοπίστηκαν τα εξαρτήματα αποκλείει, σύμφωνα με τον ίδιο, το ενδεχόμενο να διασκορπίστηκαν απλώς κατά την πρόσκρουση στο έδαφος.

Viewer discretion advised – Aftermath video of Learjet crash in Florida show’s debris everywhere as a woman is heard saying OMG it’s a foot!



If you look closely you can see the chunks of flesh all over the ground.



So sad. 😞 pic.twitter.com/gn7KDUhNjh November 2, 2026

Η κακοκαιρία και η τρομακτική ταχύτητα καθόδου

Το Learjet 60 είχε απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, όταν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κατά τη διέλευσή του από τη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, η οποία φέρεται να έφτασε περίπου τα 32.000 πόδια ανά λεπτό, πριν συντριβεί κοντά σε περιοχή με τροχόσπιτα στην κομητεία Παλμ Μπιτς.

Η πρόσκρουση προκάλεσε τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε μεγάλος κρατήρας.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα της τραγωδίας αποτελούν βασικό αντικείμενο της έρευνας.

«Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν βασικό επίκεντρο της έρευνάς μας», ανέφερε ο Τσάπμαν, προσθέτοντας ότι οι καταιγίδες που έπληξαν τη Φλόριντα τη Δευτέρα δυσχέραναν σημαντικά το έργο των συνεργείων.

JUST IN: Pieces of the Learjet 60's left elevator were found scattered miles from the crash site in Palm Beach, Florida, where all 9 people on board were killed, the NTSB says. pic.twitter.com/LRadAk8n9c — Scope Report (@ScopeReport_) November 3, 2026

Παρά τα προβλήματα, οι ερευνητές συνέχισαν την Τρίτη τη συλλογή και την καταγραφή των συντριμμιών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Ξεκληρίστηκε τετραμελής οικογένεια – Νεκρή και η 20χρονη συγκυβερνήτης

Ανάμεσα στους εννέα νεκρούς βρίσκονται ο επιχειρηματίας του τεχνολογικού κλάδου Άνταμ Ρόμπινσον, η σύζυγός του Έλεν Σαρπ και τα δύο μικρά παιδιά τους, η τετράχρονη Έμα και ο δίχρονος Τσάρλι.

Την ταυτότητα των θυμάτων επιβεβαίωσε η οικογένεια του επιχειρηματία, ο οποίος είχε δημιουργήσει εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας.

Στο ίδιο αεροσκάφος επέβαιναν δύο φίλες της οικογένειας, η Ρέιτσελ Ριντ και η Τσάρμι Φερ, καθώς και η νταντά των παιδιών, Ανίτα Μαρία Σετίνα.

Νεκροί είναι επίσης οι δύο χειριστές του αεροσκάφους: ο 55χρονος κυβερνήτης Τζεφ Γκρέγκορι, έμπειρος πιλότος, και η 20χρονη συγκυβερνήτης Νατάλια Γκαντέλα Φιλγκέιρας, η οποία είχε αποκτήσει άδεια χειριστή αεροσκάφους ενώ ήταν ακόμη μαθήτρια λυκείου.

Ιδιαίτερη συγκίνηση έχουν προκαλέσει οι τελευταίες ασύρματες επικοινωνίες από το πιλοτήριο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κυβερνήτης ακούγεται να απαγγέλλει την «Κυριακή Προσευχή» («Πάτερ Ημών») στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή, ενώ η 20χρονη συγκυβερνήτης απηύθυνε εκκλήσεις για βοήθεια προς τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

The co-pilot of the Learjet that crashed into the ground in Florida has been identified as 20-year-old Nathalia Filgueiras, texted her boyfriend just 10 minutes before the crash.



Filgueiras' mother said she "always knew" a plane would "take her away from me."



The pilot was… pic.twitter.com/xWc7buLcfp — Collin Rugg (@CollinRugg) November 2, 2026

Αναζητούν το μαύρο κουτί μέσα στον κρατήρα

Η έρευνα της NTSB επικεντρώνεται πλέον τόσο στα αποκολλημένα τμήματα του αεροσκάφους όσο και στο ιστορικό συντήρησης και στα στοιχεία των χειριστών.

Οι ερευνητές αναζητούν τεχνικά έγγραφα, αρχεία συντήρησης και δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση και την επιχειρησιακή απόδοση του πληρώματος, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές της πτήσης.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού κρίσιμων καταγραφικών στοιχείων μέσα στον κρατήρα που άφησε η πρόσκρουση.

Ερωτηθείς εάν εκτιμά ότι θα βρεθούν τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του μαύρου κουτιού, ο Τσάπμαν αναγνώρισε ότι πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία.

«Θα χρειαστεί πολλή δουλειά», παραδέχθηκε, εκφράζοντας πάντως εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ερευνητικών ομάδων.

«Έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους. Είμαι βέβαιος ότι θα βρουν τα στοιχεία που χρειάζονται μέσα σε αυτόν τον κρατήρα», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Παρά τις δυσκολίες, πιστεύω ότι θα εντοπίσουν όσα χρειάζονται για να ανασυνθέσουν τι συνέβη εδώ και γιατί συνέβη».

Το βασικό ερώτημα παραμένει εάν το Learjet έχασε πρώτα τον έλεγχο λόγω των καιρικών συνθηκών ή κάποιας τεχνικής αστοχίας, ή εάν η αποκόλληση τμημάτων της ουράς αποτέλεσε το γεγονός που οδήγησε στη μοιραία πτώση.

protothema.gr