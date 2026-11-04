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Η Ελληνοαμερικανίδα Μάγκι Γκούντλαντερ εξασφάλισε την επανεκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, επικρατώντας της Ρεπουμπλικανής αντιπάλου της, Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς, στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ, στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Associated Press, η Γκούντλαντερ συγκέντρωνε το 59,1% των ψήφων, έναντι 38,6% της αντιπάλου της, με καταμετρημένο το 79% των ψήφων, όταν ανακοινώθηκε η νίκη της στις 10:05 το βράδυ της Τρίτης, ώρα ΗΠΑ.

Η νίκη της σηματοδοτεί την εξασφάλιση μιας δεύτερης θητείας στο Κογκρέσο, όπου είχε εκλεγεί για πρώτη φορά το 2024. Ωστόσο, πέρα από την πολιτική της παρουσία, η Γκούντλαντερ έχει και μια προσωπική διαδρομή που συνδέεται άμεσα με την Ελλάδα: οι πρόγονοί της κατάγονται από την Άβδελλα, ένα χωριό της Πίνδου στη βόρεια Ελλάδα.

Από την Αβδέλλα της Πίνδου στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η ίδια δεν έχει κρύψει ποτέ την ελληνική καταγωγή της. Αντιθέτως, έχει μιλήσει δημόσια για την υπερηφάνεια που αισθάνεται για τις ρίζες της και για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική της κληρονομιά έχει επηρεάσει την προσωπική της ταυτότητα.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ» τον Απρίλιο του 2026, αποκάλυψε ότι η οικογένειά της προέρχεται από την ΑβδΈλλα των Γρεβενών, στην οροσειρά της Πίνδου.

Όπως εξήγησε, η οικογένειά της εγκαταστάθηκε πριν από πολλές δεκαετίες στο Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ, την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η ίδια και όπου οι οικογενειακοί δεσμοί διατηρούνται για περισσότερο από έναν αιώνα.

«Αισθάνομαι βαθιά υπερήφανη και βαθιά ευγνώμων για την ελληνική κληρονομιά που με διαμόρφωσε και με έκανε αυτό που είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε μια ελληνική λέξη που, όπως είπε, αποτυπώνει κάτι ουσιαστικό από την οικογενειακή και πολιτισμική της παράδοση: το «φιλότιμο».

«Οι ελληνικές μου ρίζες μου εμφύσησαν την αγάπη για την ελευθερία και ένα είδος πατριωτισμού που δεν μεταφράζεται εύκολα – το φιλότιμο, την αγάπη για το καθήκον, την τιμή και την πατρίδα», σημείωσε.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο Νάσουα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης της 25ης Μαρτίου. Η ίδια συνέδεσε, μάλιστα, τα ιδανικά της Ελληνικής Επανάστασης με τις αρχές της αυτοκυβέρνησης και της δημοκρατίας που αποτελούν μέρος της πολιτικής παράδοσης του Νιου Χάμσαϊρ.

Ποια είναι η Μάγκι Γκούντλαντερ

Η 40χρονη πλέον Γκούντλαντερ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ. Έχει ακολουθήσει μια διαδρομή που συνδυάζει τη νομική, την εξωτερική πολιτική, τις υπηρεσίες πληροφοριών και την κυβερνητική δραστηριότητα.

Είναι απόφοιτος Νομικής και εργάστηκε ως δικαστική υπάλληλος (law clerk) στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, δίπλα στον δικαστή Στίβεν Μπράιερ.

Πριν από την εκλογή της στο Κογκρέσο, είχε συνεργαστεί με δύο σημαντικές προσωπικότητες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, τους γερουσιαστές Τζον Μακέιν και Τζο Λίμπερμαν, ως σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής.

Παράλληλα, υπηρέτησε επί 11 χρόνια ως αξιωματικός πληροφοριών στην Εφεδρεία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (U.S. Navy Reserve).

Η επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή της στην πρώτη διαδικασία καθαίρεσης του Ντόναλντ Τραμπ, ως νομική σύμβουλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στη συνέχεια εργάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αναπληρώτριας βοηθού γενικού εισαγγελέα (Deputy Assistant Attorney General), με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, ζητήματα ανταγωνισμού και εταιρικών μονοπωλίων.

Πριν από την πρώτη εκλογή της στο Κογκρέσο, είχε επίσης υπηρετήσει στον Λευκό Οίκο ως ανώτερη σύμβουλος, συμμετέχοντας στην προώθηση κυβερνητικών πρωτοβουλιών για ζητήματα δημόσιας πολιτικής.

Ο γάμος με τον Τζέικ Σάλιβαν

Ένα ακόμη στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πολιτικό και προσωπικό της προφίλ είναι ο γάμος της με τον Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Ο Σάλιβαν υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Δημοκρατικής κυβέρνησης, με ενεργό ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα, από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα και τη Μέση Ανατολή.

Η Γκούντλαντερ, επομένως, διαθέτει και η ίδια σημαντική εμπειρία σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, τόσο από τη στρατιωτική όσο και από τη θεσμική της δραστηριότητα.

Η μάχη με τη Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς και τα ζητήματα που κυριάρχησαν

Στην εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου βρέθηκε ξανά απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς, την οποία είχε αντιμετωπίσει και στις εκλογές του 2024.

Η Τανγκ Γουίλιαμς, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κίνα και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, επιχείρησε να διεκδικήσει την έδρα για τρίτη φορά, έχοντας προηγουμένως συμμετάσχει και στις προκριματικές εκλογές του 2020.

Η προεκλογική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που απασχολούν άμεσα τα αμερικανικά νοικοκυριά, όπως το κόστος ζωής, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη και οι τιμές της ενέργειας.

Η Γκούντλαντερ άσκησε έντονη κριτική στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα για τον πόλεμο με το Ιράν και τις επιπτώσεις του στις τιμές των καυσίμων και της θέρμανσης.

Την ημέρα των εκλογών, υποστήριξε ότι η κρίση στην προσιτή στέγαση, το αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και η φροντίδα των παιδιών αποτελούν ζητήματα στα οποία το Κογκρέσο πρέπει να δώσει άμεσες απαντήσεις.

Ειδικά για τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να εξηγήσει τους στόχους και τη στρατηγική του, ενώ ζήτησε να τερματιστεί η σύγκρουση.

Μετά την ανακοίνωση της νίκης της, απευθύνθηκε στους υποστηρικτές της, υποσχόμενη ότι θα εκπροσωπήσει όλους τους πολίτες της περιφέρειάς της, ανεξάρτητα από το ποιον υποστήριξαν στην κάλπη.

Η επανεκλογή της διατηρεί την παρουσία της στο αμερικανικό Κογκρέσο για ακόμη μία διετία, ενώ η ελληνική καταγωγή της, την οποία η ίδια αναδεικνύει συχνά στις δημόσιες παρεμβάσεις της, προσθέτει μια ξεχωριστή διάσταση στην παρουσία της ελληνικής ομογένειας στην αμερικανική πολιτική ζωή.



skai.gr