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«Ουσιαστικά άστεγος» δηλώνει ο γνωστός ηθοποιός Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage), καθώς η πολυτελής έπαυλή του στο Μαλιμπού υπέστη σοβαρές ζημιές τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν σημειώθηκε υποχώρηση του εδάφους γύρω από το ακίνητο.

Ο 62χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε το Σάββατο στο L.A. Comic Con, όπου, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του για το Halloween, αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να αλλάξει τα πλάνα του εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Νίκολας Κέιτζ: Μένω προσωρινά σε ξενοδοχείο

«Αυτή την περίοδο είμαι ουσιαστικά άστεγος. Κάτι συνέβη με το σπίτι μου στο Μαλιμπού και έτσι μένω προσωρινά σε ξενοδοχείο. Δεν έχω λοιπόν, τη δυνατότητα να απολαύσω τη βραδιά όπως θα ήθελα, υποδεχόμενος τα παιδιά που έρχονται για το παραδοσιακό trick-or-treat», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως η παραθαλάσσια έπαυλη του Νίκολας Κέιτζ, αξίας 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων, υπέστη εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και της έντονης παράκτιας διάβρωσης, με αποτέλεσμα τμήματα του εδάφους να καταρρεύσουν. Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς στη θέση όπου βρισκόταν ο δρόμος πρόσβασης προς την κατοικία έχει σχηματιστεί μια βαθιά καταβόθρα.

Η τρύπα που κατάπιε τον δρόμο εισόδου της κατοικίας του ηθοποιού προκάλεσε προβλήματα και στους γείτονές του, οι οποίοι αναγκάστηκαν επίσης να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους.

iefimerida.gr