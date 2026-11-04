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Μια νέα ψηφιακή εφαρμογή, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει καθημερινό σύμμαχο των γονέων πρόωρων παιδιών, από τις πρώτες ημέρες νοσηλείας τους μέχρι και τα επόμενα στάδια της ανάπτυξής τους, παρουσίασε ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα».

Πρόκειται για την εφαρμογή «Miracle Babies Parent Diary», η οποία θα διατίθεται δωρεάν και θα δίνει στους γονείς τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν και να οργανώνουν σημαντικές πληροφορίες για το παιδί τους, να καταγράφουν την πορεία της ανάπτυξής του και να παρακολουθούν τις μικρές και μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητά του.

Η νέα πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Μήνα Προωρότητας 2026, με τον Σύνδεσμο να αναδεικνύει παράλληλα την ανάγκη για οργανωμένη παρακολούθηση των πρόωρων παιδιών και μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύχρηστη και ασφαλής, προσφέροντας στους γονείς ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να διατηρούν οργανωμένες τις πληροφορίες που αφορούν το παιδί τους.

Η δυνατότητα καταγραφής της πορείας ενός πρόωρου παιδιού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες, καθώς η παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξής του δεν περιορίζεται στην περίοδο της νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ).

Χορηγός της εφαρμογής είναι ο Όμιλος Πηλακούτα, ο οποίος φιλοξένησε τη δημοσιογραφική διάσκεψη στα ανακαινισμένα showrooms της BMW.

Εθνική Στρατηγική για την Προωρότητα

Πέραν της νέας ψηφιακής εφαρμογής, ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» προωθεί τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για την Προωρότητα, έχοντας ήδη καταθέσει σχετική εισήγηση στο Υπουργείο Υγείας.

Η πρόταση προβλέπει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των πρόωρων παιδιών, το οποίο θα καλύπτει την υγεία, τη σωματική και αναπτυξιακή τους πορεία, καθώς και την εκπαιδευτική τους εξέλιξη.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Συνδέσμου, Έλενα Μεγαλέμου Τριανταφυλλίδη, η συστηματική και μακροχρόνια παρακολούθηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών προοπτικών για τα παιδιά που γεννιούνται πρόωρα.

Σύμφωνα με την ίδια, η προτεινόμενη στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης, αλλά και οργανωμένη ιατρική, αναπτυξιακή και ψυχοκοινωνική παρακολούθηση, ώστε οι ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους να αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένο τρόπο.

Κεντρική θέση στις επιδιώξεις του Συνδέσμου έχει η αναγνώριση ότι η φροντίδα των πρόωρων παιδιών δεν σταματά με το εξιτήριο από τη ΜΕΝΝ, αλλά συνεχίζεται σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους.

Αναβάθμιση της ΜΕΝΝ στο Μακάρειο

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη έγινε επίσης αναφορά στην ανακαίνιση και επέκταση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της νεογνικής φροντίδας στην Κύπρο, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος νοσηλείας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πρόωρων νεογνών και των οικογενειών τους.

Η αναβάθμιση της Μονάδας αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τον Σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα», ο οποίος έχει προσφέρει τα αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια της νέας πτέρυγας.

Παράλληλα, στηρίζει την ολοκλήρωση του έργου αναλαμβάνοντας τη δωρεά της εσωτερικής διακόσμησης των θαλάμων νοσηλείας και του Δωματίου Οικογένειας.

Οι συνολικές δωρεές του Συνδέσμου ξεπερνούν τις 800.000 ευρώ, ενώ επιπλέον 100.000 ευρώ έχουν προσφερθεί για την επέκταση των ξενώνων φιλοξενίας του Ronald McDonald House στη Λευκωσία, με στόχο τη διευκόλυνση οικογενειών από άλλες πόλεις που χρειάζεται να παραμένουν κοντά στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Δράσεις ενημέρωσης τον Νοέμβριο

Ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» προγραμματίζει σειρά δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Προωρότητας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φωταγωγήσεις κτηρίων και μνημείων με μωβ χρώμα, καθώς και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις ανάγκες των πρόωρων παιδιών.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει ο Radisson Blu Larnaka International Marathon, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, με τον Σύνδεσμο ως επίσημο φιλανθρωπικό οργανισμό της διοργάνωσης.

Μέσα από την πρωτοβουλία «Τρέχω για τα Μωρά Θαύματα», μέρος των εσόδων από τις συμμετοχές θα διατεθεί για την ενίσχυση των δράσεων του Συνδέσμου.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία της προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό, του υπουργού Υγείας, βουλευτών και εκπροσώπων κρατικών φορέων.

Με κεντρικό μήνυμα «Μικρά μωρά, μεγάλες προοπτικές», ο Σύνδεσμος επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης και της συνεχούς υποστήριξης των πρόωρων παιδιών και των οικογενειών τους.