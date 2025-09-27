«Θα κολυμπήσω 28 χιλιόμετρα συνεχόμενα στην πισίνα επί 10 ώρες», αναφέρει ο Χριστόφορος Θεοφάνους, ο νεότερος κολυμβητής υπεραποστάσεων στην Ελλάδα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας σε γονείς και παιδιά.

Η επιλογή της απόστασης και του χρόνου δεν είναι τυχαία. Ο ίδιος γεννήθηκε στις 28 εβδομάδες κύησης, ενώ οι ώρες αντιστοιχούν στα χρόνια λειτουργίας του Συνδέσμου Μωρά Θαύματα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα πρόωρα παιδιά και τις δυνατότητες τους.

«Αυτή τη στιγμή είμαι ο νεότερος κολυμβητής υπεραποστάσεων στην Ελλάδα και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που αύριο θα υπάρχει μία τέτοια εκδήλωση εδώ στο κολυμβητήριο. Είναι μία προσπάθεια αφιερωμένη στα πρόωρα παιδιά όλου του κόσμου, για να στηρίξω και αυτά αλλά και τις οικογένειές τους και θα κολυμπήσω 28km συνεχόμενα στην πισίνα επί 10 ώρες», είπε ο κ. Θεοφάνους μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μωρά Θαύματα, Έλενα Μεγάλεμου Τριανταφυλλίδη, αναφέρθηκε στις ανάγκες που υπάρχουν.

«Πρωτίστως η προσπάθεια είναι να γίνει αυτή η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας στο Μακάρειο Νοσοκομείο να νοσηλεύει αυτά τα μωρά και μετά όλοι οι Σύνδεσμοι και το κράτος να στηρίζει τη ζωή και την πορεία αυτών των μωρών από την πρώτη τους ανάσα μέχρι την ενηλικίωση. Κάνουμε πάρα πολλά σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, Παιδείας και όλους τους φορείς Υγείας, ιδιαίτερα με τον ΟΚΥπΥ από τον οποίον περιμένουμε ακόμη να μας πει πότε θα ξαναξεκινήσει το έργο της μονάδας και θέλουμε να στηρίζουμε αυτά τα μωρά από το ιατρικό ιστορικό αρχείο τους, την παιδεία τους, όλα αυτά τα μωρά που χρειάζονται στήριξη είτε περνούν όλα τα στάδια ανάπτυξης τους με επιτυχία, είτε έχουν κάποια προβλήματα υγείας», είπε.

Όσον αφορά στην εκδήλωση, σημείωσε πως «ο Χριστόφορος θα κολυμπάει για όλα τα πρόωρα της Κύπρου, θα είναι εδώ μέσα στην πισίνα να κολυμπήσει 28km χωρίς διακοπή για τις 28 εβδομάδες που γεννήθηκε και τα 10 χρόνια του Συνδέσμου. Πιστεύω ότι αυτή η εκδήλωση είναι μόνο για να δώσουμε έμπνευση, τόλμη, αγάπη για όλα αυτά τα μωρά που γεννιούνται πρόωρα και με τη δύναμη ψυχής του Χριστόφορου να δώσουμε σε όλα τα μωρά τα δικά μας».