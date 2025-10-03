Επίθεση κατά του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εξαπέλυσε ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα», με τον νομικό του σύμβουλο Χρίστο Τριανταφυλλιδη να υποδεικνύει μάλιστα στον Οργανισμό ότι δεν υπάρχουν νομικά κωλύματα για την χωρίς άλλη καθυστέρηση ανέγερση της νέας Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης, σε ανακοίνωση του, η οποία ακολούθησε πρωινή ανακοίνωση του Συνδέσμου, παραθέτει και συγκεκριμένα αποσπάσματα από τη σχετική νομοθεσία αναφέροντας, απευθυνόμενος στον ΟΚΥπΥ «Φτάνει πια η κοροϊδία».

Αφορμή για τις νέες ανακοινώσεις είναι η χθεσινή συνεδρίαση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας κατά τη διάρκεια της οποίας ο ΟΚΥπΥ ενημέρωσε για τον τερματισμό της σύμβασης με τον υφιστάμενο εργολάβο και για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό τον Απρίλιο του 2026 με προοπτική κατακύρωσης της προσφοράς τον Ιούλιο του ίδιου έτους και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου τον Σεπτέμβριο του 2027.

«Η παρούσα εκδίδεται από την ιδιότητα μου ως νομικού συμβούλου του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» ο οποίος ως κύριο στόχο και σκοπό έχει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των μωρών που γεννιούνται στην Κύπρο πρόωρα και των οικογενειών τους.

Μέσα στα ανωτέρω πλαίσια, ο Σύνδεσμος, εδώ και 6 χρόνια (!!!), προσπαθεί να πείσει τους αρμόδιους ότι επιβάλλεται η επέκταση και αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) καθότι η υφιστάμενη μονάδα απέχει κατά πολύ από εκείνο το οποίο όφειλε να είναι τόσο για τα μωρά που γεννιούνται πρόωρα αλλά και για τους γονείς τους. Μετά από παρά πολλές προσπάθειες του Συνδέσμου, τον Ιούνιο του 2024 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθέτησε τον θεμέλιο λίθο για την επέκταση της ΜΕΝΝ κατά κύριο λόγο με αρχιτεκτονικά σχέδια και τεχνικές μελέτες αξίας πέραν των €200.000, που ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» δώρισε προς τον ΟΚΥπΥ, δηλαδή το Κράτος. Η προδιαγραφόμενη ολοκλήρωση του έργου ήτο δια να παραδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2025, δηλαδή τον μήνα που μόλις πέρασε!!»

Δυστυχώς, συνεχίζει ο κ. Τριανταφυλλίδης, «με το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2025 όχι μόνο δεν υπάρχει το έργο ολοκληρωμένο ως όφειλε αλλά ο χώρος είναι κρανίου τόπος δηλαδή ένα ΤΙΠΟΤΑ».

Ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου, καλεί τον ΟΚΥπΫ να υιοθετήσει, «την πρόνοια του άρθρου 44 του Νόμου 140(Ι)/2016 παράγραφος (δ) όπου προνοείται, εις το εν λόγω άρθρο 44 «η χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού».

«Είναι προφανές ότι στην προκειμένη υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη ανέγερσης και ολοκλήρωσης της ΜΕΝΝ λόγω του ότι διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές οι δε περιστάσεις που καθιστούν αναγκαία την χρήση του εν λόγω άρθρου 44 (διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού) δεν προέκυψαν από ευθύνη του ΟΚΥπΥ αλλά του διορισθέντος Εργολάβου. Είναι προφανές ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται στο εν λόγω άρθρο ικανοποιούνται πλήρως».

«Εις την παρούσα περίπτωση ο Νομοθέτης παρέχει διέξοδο όπως προανάφερα δια να ολοκληρωθεί το έργο τάχιστα με τον διορισμό άμεσα εργολάβου ικανού να επιληφθεί της ανέγερσης του έργου το συντομότερο. Όχι το 2027», αναφέρει ο κ. Τριανταφυλλίδης, προσθέτοντας πως «μόνο αν ο ΟΚΥπΥ τοποθετηθεί ευθέως ότι ευθύνεται αυτός για την απαράδεκτη κατάσταση που προανάφερα δικαιολογείται νομικά να μην υιοθετήσει την τάχιστη διαδικασία»

«Έχετε κύριοι τα κότσια να προβείτε σε τέτοια παραδοχή; Αν όχι τότε προχωράτε με τη διαδικασία που υποδεικνύω. Φτάνει η κοροϊδία. Μην «παίζεται» με τις ζωές αυτών των μωρών και των οικογενειών τους επικαλούμενοι νομικά προβλήματα που όπως προαναφέρω δεν υπάρχουν διότι ο Νόμος έχει τη λύση».

Νωρίτερα, ο Σύνδεσμος στη δική του ανακοίνωση, αφού παραθέτει χρονολογικά τα δεδομένα διερωτάται «τι έγινε όλο αυτό το διάστημα και πώς φτάσαμε στη «τραγική τοποθέτηση» της ηγεσίας του ΟΚΥπΥ ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής».

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα γιατί χρειάζονται 10 μήνες μέχρι την ανάθεση του έργου, όταν όλα τα έγγραφα και τα σχέδια είναι ήδη έτοιμα.

«Μέσα στον ΟΚΥπΥ φαίνεται ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν πρόκειται για ένα έργο υποδομής που μπορεί να καθυστερεί για εβδομάδες ή μήνες, αλλά για τη ζωή των πιο μικρών και ευάλωτων μωρών», υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος.

Αυτούσια η ανακοίνωση του συνδέσμου

«Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα με έντονα τα συναισθήματα απογοήτευσης και δυσφορίας επανέρχεται για να στηλιτέψει το πού έχει δυστυχώς φτάσει το θέμα του έργου της επέκτασης και ανακαίνισης της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάριο Νοσοκομείου λόγω της απαράδεχτης στάσης και ενεργειών του ΟΚΥπΥ.

Το άμεσο ξεκίνημα του έργου που θα οδηγούσε στην τάχιστη ολοκλήρωση του, σύμφωνα με τις υποσχέσεις που για πολλοστή φορά είχε δώσει ο Εκτελεστικός Γεν. Διευθυντής του ΟΚΥπΥ κ. Κύπρος Σταυρίδης κατά την συνεδρία της Επιτροπής Υγείας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, δυστυχώς για ακόμη μια φορά, συνεχίζει να αποτελεί όνειρο απατηλό για τα πρόωρα και τις οικογένειες τους.

Η σύμβαση με τον προηγούμενο εργολάβο υπογράφτηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2023 και σήμερα μετά από πάροδο 19 μηνών δεν υπήρξε καμιά πρόοδος.

Εύλογα ερωτούμε τους κ.κ. ΟΚΥπΥ τι έγινε μέσα σε αυτούς τους 19 μήνες και φτάσαμε στην τραγική τοποθέτηση τους χθες (2/10/2025) ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι το Έργο θα ολοκληρωθεί τέλος του 2027;(!)

Δεύτερο εύλογο ερώτημα προς τους κ.κ. ΟΚΥπΥ: γιατί χρειάζονται 10 ολόκληροι μήνες μέχρι την ανάθεση του Έργου αφού όλα τα έγγραφα και σχέδια είναι έτοιμα;

Μέσα στον ΟΚΥπΥ φαίνεται ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν πρόκειται για ένα Έργο υποδομής που απλά καθυστερεί για εβδομάδες, μήνες και χρόνια. Πρόκειται για τη ζωή των πιο μικρών και ευάλωτων μωρών που δεν έχουν φωνή. Η φωνή τους είμαστε εμείς και αυτή η φωνή θα συνεχίσει να ακούγεται μέχρι τα πρόωρα νεογνά και οι οικογένειες τους να έχουν αυτά που χρειάζονται, δικαιούνται και τους αξίζει.

Μας ακούει κανείς;»