Μεγαλώνει η καθυστέρηση στην έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών για τη νέα Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (MENN) του Μακάρειου Nοσοκομείου και μαζί με την καθυστέρηση ανεβαίνει και το κόστος.

Μετά τον τερματισμό της σύμβασης με τον εργολάβο, που εντέλει δήλωσε αδυναμία να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις του βάσει του συμβολαίου που είχε υπογράψει με τον ΟΚΥπΥ, ο Οργανισμός, όπως ενημερώθηκε η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, θα προχωρήσει στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού με τη διαφορά ότι το κόστος για το έργο ανεβαίνει πλέον στα τουλάχιστον €6 εκατ. από €4 εκατ. που είχε υπολογιστεί στον πρώτο διαγωνισμό.

Οι συζητήσεις για τη νέα ΜΕΝΝ είχαν αρχίσει από το 2019. Ο ΟΚΥπΥ προχώρησε στην κατακύρωση της πρώτης προσφοράς και προχώρησε στις σχετικές ανακοινώσεις τον Ιανουάριο του 2025. Ο ανάδοχος προχώρησε στη διαμόρφωση του εργοταξίου και την περίφραξη του, ωστόσο, μέχρι τον Ιούνιο του 2025 οι εργασίες δεν είναι καν αρχίσει.

Τον Μάιο του 2025, ο ΟΚΥπΥ ενημέρωσε τη Βουλή ότι αρχικά η καθυστέρηση οφειλόταν σε παρεμβάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία είχε ζητήσει επιπρόσθετα μέτρα με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας νοσηλευομένων και επαγγελματιών. Στη συνέχεια, ωστόσο και ενώ οι συστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λήφθηκαν υπόψη και περιλήφθηκαν στον σχεδιασμό, οι εργασίες εξακολουθούσαν να μένουν στάσιμες.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο ΟΚΥπΥ κλήθηκε εκ νέου στη Βουλή ενημερώνοντας για την πρόθεση του να διακόψει τη σύμβαση εξαιτίας της αδυναμίας του εργολάβου να φέρει εις πέρας το έργο που είχε αναλάβει.

Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, όπως αναφέρθηκε χθες κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Υγείας της Βουλής, επιτεύχθηκε ο τερματισμός της σύμβασης, όταν στις 21 Ιουλίου ο ίδιος ο εργολάβος εξέφρασε την πρόθεση του να αποχωρήσει. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, Μαρίνος Καλλής, «ο Οργανισμός κατάφερε, χωρίς νομικές εκκρεμότητες, να ανακτήσει όλες τις εγγυητικές ύψους €1,3 εκατ. και αναμένεται ότι στο τέλος Οκτωβρίου θα ανακτήσει και το εργοτάξιο».

Στα τέλη ερχόμενου Απριλίου, όπως ανέφερε ο κ. Καλλής, «αναμένεται ότι θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός ώστε το έργο να ανατεθεί σε νέο εργολάβο και η κατακύρωση της προσφοράς προγραμματίζεται για τα μέσα Ιουλίου 2026». Βάσει του μέχρι τώρα σχεδιασμού, πρόσθεσε, «το χρονοδιάγραμμα για την παράδοση του έργου καθορίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2027».

Τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΚΥπΥ, προκάλεσαν την αντίδραση μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, τα οποία υποστήριξαν ότι με τον νέο σχεδιασμό του ΟΚΥπΥ, θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στην παράδοση της ΜΕΝΝ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Υπενθύμισαν, παράλληλα, ότι για τους σκοπούς του εργοταξίου, έχει καταληφθεί και μέρος του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης ο οποίος χρησιμοποιείται από καρκινοπαθείς του διπλανού Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου.

Οι βουλευτές διερωτήθηκαν, επίσης, για τους λόγους για τους οποίους η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού προγραμματίζεται για τα τέλη Απριλίου 2026 από τη στιγμή που, όπως είπαν, πρόκειται για επανάληψη του πρώτου διαγωνισμού και δεν θα έπρεπε να χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία.

Έντονη ήταν και η αντίδραση των εκπροσώπων του Συνδέσμου «Μωρά θαύματα», οι οποίοι υποστήριξαν ότι «για ένα διαγωνισμό, τα έγγραφα του οποίου είναι έτοιμα από την προηγούμενη προκήρυξη, το διάστημα των 8 μηνών, μέχρι τον Απρίλιο του 2026 δηλαδή, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Όλα αυτά που ακούμε σήμερα είναι μόνο ημερομηνίες, προφορικά και δεν μας πείθουν».

Πώς απαντά στις αντιδράσεις ο ΟΚΥπΥ

Στις αντιδράσεις απάντησε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Κύπρος Σταυρίδης, λέγοντας: «Ως Οργανισμός έχουμε κάνει πολύ προσεκτικές κινήσεις, πολύ προσεγμένους νομικούς χειρισμούς για αυτό και ανακτήσαμε όλες τις εγγυητικές. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία με τον εργολάβο και να τερματιστεί αυτή η συνεργασία με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς να υπάρξουν άλλα προβλήματα, διότι πρέπει να γνωρίζετε ότι ο εργολάβος είχε προχωρήσει και σε καταγγελία της σύμβασης στο Δικαστήριο, άρα, όλο αυτό το διάστημα εμείς είχαμε να ασχοληθούμε και με αυτό το ζήτημα».

Η νέα προκήρυξη, είπε συνεχίζοντας ο κ. Σταυρίδης, «προγραμματίζεται για τον Απρίλιο, διότι πρώτον, ακόμα δεν έχουμε ανακτήσει το εργοτάξιο και επιπρόσθετα κάποια από τα έγγραφα πρέπει να αλλάξουν αφού, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, επιβάλλεται να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές. Προστίθενται, δηλαδή, κάποια πράγματα. Όλη αυτή η διαδικασία μας υποχρεώνει να προβούμε σε κάποιες ενέργειες για τις οποίες απαιτείται χρόνος».

Το κόστος, στη νέα προσφορά, ανέφερε ο κ. Σταυρίδης, «υπολογίζεται στα €6 εκατ. ενώ η προηγούμενη προσφορά ήταν για €4 εκατ.».