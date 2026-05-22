Λόγω τεχνικής βλάβης στα ψυγεία συντήρησης, το Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του κατά την περίοδο 22/05/2026 μέχρι και 03/06/2026 ή/και μέχρι την επιδιόρθωση της βλάβης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ, για τις σoρούς που φυλάγονται ήδη στο Νεκροτομείο του Νοσοκομείου, έγιναν οι ανάλογες ενέργειες για την ασφαλή φύλαξη τους και την διατήρηση τους στις κατάλληλες συνθήκες.

Για νέους σoρούς, εφαρμόζεται προσωρινά νέα διαδικασία, όπου θα ενημερώνονται οι συγγενείς για να προβαίνουν σε άμεσες ενέργειες, έτσι ώστε η σορός να μεταφέρεται για φύλαξη και προετοιμασία σε αδειοδοτημένο γραφείο που θα αναλάβει την κηδεία.

Σε περίπτωση αδυναμίας των συγγενών για άμεση διευθέτηση του ζητήματος, το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή φύλαξη και την διατήρηση της σορού στις κατάλληλες συνθήκες.

Όσον αφορά τη διαχείριση του χώρου, είναι σε ισχύ όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, για την εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των συγγενών.

Η διενέργεια όλων των νεκροτομών σε ένα Κέντρο Αναφοράς, όπως είναι το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, δεν αποτελεί εμπόδιο σε οποιαδήποτε διαδικασία, ούτε θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας.

Η συγκεκριμένη απόφαση, λήφθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές.