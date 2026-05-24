Έκλεισαν στις 18:00 το απόγευμα οι κάλπες για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, με τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των exit poll που διενήργησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής εκλογικής διαδικασίας.

Πιο κάτω ακολουθούν αναλυτικά τα exit poll όλων των τηλεοπτικών καναλιών, με τα ποσοστά των κομμάτων.

ΡΙΚ

ΔΗΣΥ: 22,5 – 25, 5%

ΑΚΕΛ: 21 – 24%

ΕΛΑΜ: 10,5 – 12,5%

ΔΗΚΟ: 8-10%

ΑΛΜΑ: 4,5 – 5,5%

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ: 5,5 – 7,5%

ΒΟΛΤ: 3-4%

ΕΔΕΚ: 3-4%

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 2-3%

ΔΗΠΑ: 2-3%

ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ: 2-3%

ΑΛΛΟ: 6-8%

ANT1

ΔΗΣΥ: 23,8-26,8%

ΑΚΕΛ: 22,1-25,1%

ΕΛΑΜ: 10,5-12,5%

ΔΗΚΟ: 8,4-10,4%

Άμεση Δημοκρατία: 4,9-6,9%

ΑΛΜΑ: 4,1-6,1%

ΒΟΛΤ: 3,7-5,7%

Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 2,7-3,7%

ΕΔΕΚ: 2,7-3,7%

ΔΗΠΑ: 2,3-3,3%

Κίνημα Οικολόγων: 1,9-2,9%

Σήκου Πάνω: 0,4-1,4%

ΔΕΚ: 0,2-1,2%

Λακεδαιμόνιοι: 0,0-0,8%

ΣΙΓΜΑ

ΔΗΣΥ: 26,5% – 22,5%

ΑΚΕΛ: 25,5% – 21,5%

ΕΛΑΜ: 12,5% – 9,5%

ΔΗΚΟ: 10.5% – 7,5%

Άμεση Δημοκρατία: 8% – 6%

ΑΛΜΑ: 7,5% – 5,5%

Volt: 5% -3%

ΔΗΠΑ: 4%-2%

ΕΔΕΚ: 4%-2%

Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 4-2%

Κίνημα Οικολόγων: 3-1%

ALPHA

ΔΗΣΥ: 30,2 – 26,2%

ΑΚΕΛ: 27.7 – 23,7%

ΕΛΑΜ: 14.8 – 10.8%

ΔΗΚΟ: 9,5 – 6,5%

Άμεση Δημοκρατία: 7,4 – 4,4%

ΑΛΜΑ: 5,6, 2,6%

VOLT: 4,6 – 1,6%

ΕΔΕΚ: 4,5 – 1,5%

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 4,3 – 1,3%

ΔΗΠΑ: 4,1 – 1,1%

Κίνημα Οικολόγων: 3,5 – 0,5%

OMEGA

ΔΗΣΥ: 23,5 – 26,5%

ΑΚΕΛ: 21 – 24%

ΕΛΑΜ: 9,5 – 12,5%

ΔΗΚΟ: 8,5 – 10,5%

Άμεση Δημοκρατία: 5,5 – 7, 5%

ΑΛΜΑ: 4,5 – 6,5%

ΕΔΕΚ: 2.5 – 4.5%

Volt: 2,5 – 4,5%

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 2,5 – 4,5%

ΔΗΠΑ: 2 – 4%

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 1,5 – 3,5%

Λοιπά: 3 – 5%

Συγκριτικά exit polls των καναλιών