Το κρίσιμο καλοκαίρι για το Κυπριακό και τις μεταρρυθμίσεις που έπονται προτάσσει η Κυβέρνηση ως τα σημαντικά που βρίσκονται ψηλά στην καθημερινή ατζέντα του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Με τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο να υποδεικνύει πως «δεν έχουμε μπροστά μας το ’28», απαντώντας στην προεδρολογία που ήδη άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία από την επομένη των βουλευτικών εκλογών.

Στις δηλώσεις του στο ΡΙΚ, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δεν έμεινε στο να αναδείξει τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης αυτή την περίοδο, αλλά άφησε αιχμές που πάνε πρωτίστως προς την κατεύθυνση της Πινδάρου ως προς το ’28 και τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Είπε ότι ο ίδιος διαβάζει, βλέπει και ακούει πολλά και δεν ξέρει εάν κάποιοι πολιτικοί έχουν μπροστά τους το ’28, αλλά για την Κυβέρνηση αυτό δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Ο Κ. Λετυμπιώτης κατέγραψε την ατζέντα προτεραιοτήτων που έχει ενώπιόν του, κάθε μέρα μπροστά το γραφείο του, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης:

Ένα κρίσιμο καλοκαίρι για το Κυπριακό για το οποίο ο ΠτΔ προετοιμάζεται καθημερινά.

Κρίσιμη περίοδο γεωπολιτικών εξελίξεων και αυτή την εβδομάδα τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ θα βρίσκονται στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα συναντηθούν με τον Ερντογάν.

Την άλλη εβδομάδα η Ολγκίν θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες και αμέσως μετά θα έρθει στη Κύπρο, «εργαζόμαστε καθημερινά για να υπάρξει σύγκληση άτυπης πολυμερούς».

Ο ΠτΔ είναι σε καθημερινή επαφή με τον υπουργό Εργασίας για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Όλα τα ζητήματα που αφορούν το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως υπέδειξε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, για την Κυβέρνηση «οι μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η κυπριακή κοινωνία, ο κυπριακός λαός, είναι σημερινές, αυριανές, είναι καθημερινές».

Προχωρώντας ένα βήμα πάρα πέρα, σημείωσε πως «όσοι βλέπουν το ’28, μάλλον αγνοούν τις πραγματικές ανάγκες που έχει η κοινωνία», ενώ στην Κυβέρνηση «επειδή κατανοούμε τις υψηλότατες προσδοκίες που έχει ο κυπριακός λαός, καθημερινά και πρώτος απ’ όλους και περισσότερο απ’ όλους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σ’ αυτές τις υψηλότατες προσδοκίες».

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ακόμα: «Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας το διακύβευμα της εποχής μας, το διακύβευμα για το εθνικό μας ζήτημα το επόμενο διάστημα, και ευελπιστούμε ειλικρινά να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία και να έχουμε ραγδαίες εξελίξεις».

Στις δηλώσεις του ο Κ. Λετυμπιώτης αν και δεν έκανε καμιά ονομαστική αναφορά, είτε σε πρόσωπα, είτε σε κόμματα, είναι όμως εμφανές προς τα πού πήγαινε το μήνυμα και δεν ήταν αλλού παρά στην Πινδάρου.

Και αυτό όχι τυχαίο, καθώς ένα μετά το άλλο κορυφαία στελέχη στο στρατόπεδο του Δημοκρατικού Συναγερμού, στις τοποθετήσεις τους αναδεικνύουν τη σημασία που έχουν για την παράταξη οι επόμενες προεδρικές εκλογές. Η ίδια η πρόεδρος του ΔΗΣΥ μέσα από μια σειρά δηλώσεών της την περασμένη εβδομάδα έδειξε πως το ’28 θα είναι ο μεγάλος στόχος του κόμματος.

Ενώ άλλα στελέχη, όπως ο αντιπρόεδρος, Γιάννης Καρούσος, υπέδειξαν ότι ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να σπεύσει από νωρίς, από τον Οκτώβρη του 2026, για να κλείσει η εκκρεμότητα του υποψηφίου για το ’28.

Κέρδισε και λόγω κυβερνητικού έργου

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ετοιμάζεται να υποδεχθεί εκ νέου στον Λόφο τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Χριστοδουλίδης και Παπαδόπουλος βρίσκονται σε επικοινωνία για να κλείσει το νέο τους ραντεβού.

Ως προς το περιεχόμενο και της νέας συνάντησης, η Κυβέρνηση επιχείρησε να το αποσυνδέσει από τις συζητήσεις για τον επικείμενο ανασχηματισμό. Επ’ αυτού ο Εκπρόσωπος επέμεινε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ποιοι θα συμμετέχουν και ποιοι θα τον πλαισιώνουν στην Κυβέρνηση. Ξεκαθάρισε ότι ο ΠτΔ ακούει τις εισηγήσεις των συνομιλητών του, αλλά απ’ εκεί και πέρα είναι ο ίδιος που θα λάβει τις αποφάσεις.

Ως προς τη συνεργασία Χριστοδουλίδη – ΔΗΚΟ, ο Κ. Λετυμπιώτης σημείωσε το κέρδος που είχε το Δημοκρατικό Κόμμα στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ένεκα του κυβερνητικού έργου: «Το πρώτο που ήταν κοινή τοποθέτηση, κοινή διαπίστωση όλων των μελών της Γραμματείας του ΔΗΚΟ κατά τη συνάντησή μας, ότι η προώθηση και παρουσίαση και επικοινωνία του κυβερνητικού έργου κατά τη διάρκεια του προεκλογικού, είτε μπροστά από κάμερες, είτε σε συγκεντρώσεις με φίλους και στελέχη, ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλε καθοριστικά στα καλά αποτελέσματα που είχε και το ΔΗΚΟ στις βουλευτικές εκλογές».

Δεν βιάζεται να τους απομακρύνει

Ένα από τα ζητήματα που φαίνεται να τέθηκε (σύμφωνα με σειρά δημοσιευμάτων) κατά την πρόσφατη συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ, ήταν η σύνθεση της Κυβέρνησης. Με τις απαιτήσεις προς τον Πρόεδρο να κινούνται στη λογική της απομάκρυνσης εκείνων των υπουργών που ανήκουν σε άλλα κόμματα που σήμερα είναι εκτός Βουλής.

Εν ολίγοις ότι οι υπουργοί που προέρχονται είτε από τη ΔΗΠΑ είτε από την ΕΔΕΚ θα πρέπει να περιληφθούν στη λίστα της αναδόμησης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Φαίνεται όμως ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε τόσο βάθος την ικανοποίηση των αιτημάτων που τέθηκαν από το ΔΗΚΟ. Και δείχνει να μη βιάζεται να απομακρύνει ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ από το κυβερνητικό στρατόπεδο.

«Είναι θεμιτές οι εισηγήσεις που κατατίθενται», είπε ο Κ. Λετυμπιώτης στις δηλώσεις του στο ΡΙΚ.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί στο Προεδρικό με τους προέδρους της Δημοκρατικής Παράταξης, της ΕΔΕΚ και των Οικολόγων. Οι συναντήσεις αυτές έχουν να κάνουν με ενημέρωση των τριών αρχηγών, τα κόμματα των οποίων δεν συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ωστόσο, στις συναντήσεις με Μάριο Καρογιάν και Νίκο Αναστασίου η συζήτηση αναμένεται ότι θα πάει και πέραν του Κυπριακού και θα αφορά και το πώς διαμορφώνεται η συνεργασία τους σύμφωνα και με τα νέα δεδομένα.