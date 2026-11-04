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Ένα σημαντικό τεκμήριο για τη διερεύνηση της δολοφονίας της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα εντόπισαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, καθώς το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας βρέθηκε στον βυθό της θάλασσας, στη θαλάσσια περιοχή της Μονής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η συσκευή εντοπίστηκε χθες, έπειτα από έρευνες που διενεργήθηκαν από δύτες, κατόπιν υπόδειξης σημείου απόγευμα τον 43χρονο καθ’ ομολογία δράστη. Το κινητό ανασύρθηκε από τη θάλασσα και παραλήφθηκε από τις Αρχές ως τεκμήριο.

Σημειώνεται ότι η θαλάσσια περιοχή της Μονής είναι και το σημείο από το οποίο είχε εκπέμψει το τελευταίο σήμα το κινητό τηλέφωνο της 61χρονης του το απόγευμα της 21η Οκτωβρίου, μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας της περιοχής.

Ο εντοπισμός του αποτελεί σημαντική εξέλιξη στο ανακριτικό έργο, καθώς πρόκειται για ένα από τα βασικά πειστήρια που αναζητούσαν οι ανακριτές, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξασφαλίσουν πρόσθετα στοιχεία για τις κινήσεις της 61χρονης και του 43χρονου, αλλά και για όσα ακολούθησαν τη δολοφονία.

Η συσκευή αναμένεται να τύχει επιστημονικών εξετάσεων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούν να εξαχθούν δεδομένα που θα συμβάλουν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων προσωπικών αντικειμένων της Όλγας, καθώς και άλλων πειστηρίων.