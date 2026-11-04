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Παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα θα πραγματοποιήσει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν την ερχόμενη Παρασκευή. Η επίσκεψη συνδέεται με την κινητικότητα στο Κυπριακό και δεν θα πρέπει να είναι άσχετη και με τη συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γ.Γ. του ΟΗΕ στο Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στη λεγόμενη τουρκική πρεσβεία στα κατεχόμενα. Συνάντηση, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις καθώς ως πράξη συνιστά παραβίαση ψηφισμάτων του ΟΗΕ ( ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας)

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Φιντάν αναμένεται να συναντηθεί με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν με τον οποίο θα συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό και την επικρατούσα κατάσταση. Η επίσκεψη Φιντάν θα είναι η πρώτη στα κατεχόμενα μετά την νίκη του Τουφάν Έρχουρμαν στις λεγόμενες προεδρικές εκλογές.

Πηγές ανέφεραν στο philenews πως η Άγκυρα, για δικούς της λόγους, φαίνεται να θέλει να παρουσιασθεί πως εμπλέκεται στην κινητικότητα. Λόγοι, που δεν έχουν σχέση με το Κυπριακό.