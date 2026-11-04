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Ένα από τα θέματα που κέντρισε την προσοχή μου στη «Financial Times Weekend» και, μάλιστα, στην πρώτη σελίδα της, ανατρέπει τη γνωστή ρήση «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας» και της δίνει άλλο νόημα, πολύ πιο θετικό. Τουλάχιστον, από οικονομικής απόψεως:

«Οι σούπερ πλούσιοι έχουν βάλει πλώρη για την Αθήνα», για να κάνουν μεγάλες επενδύσεις σε ακίνητα στις καλύτερες περιοχές της πόλης. «Αθηναϊκή Ραψωδία» είναι ο τίτλος του άρθρου που απλώνεται σε μιάμιση σελίδα. Και φέρει την έγκυρη σφραγίδα της Ελληνίδας δημοσιογράφου, Ελένης Βαρβιτσιώτη.

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, εδώ και πολλά χρόνια η Ελλάδα προσέφερνε επενδυτικά κίνητρα σε εύπορους αλλοδαπούς. Αυτό που έχει αλλάξει τώρα, είναι ότι θέλει από τους αλλοδαπούς να ριζώσουν στην Αθήνα με τις οικογένειές τους και να δημιουργήσουν ευρύτερες επιχειρηματικές κοινότητες.

Με αυτόν τον τρόπο, σημειώνει η Βαρβιτσιώτη, ο πόθος των ξένων επενδυτών να ριζώσουν στις πανέμορφες περιοχές της νότιας Αθήνας, ήδη επηρεάζει και διαμορφώνει την αγορά.

Εδώ και πολλά χρόνια η Ελλάδα προσπαθεί να πείσει εύπορους αλλοδαπούς να φέρουν τα χρήματά τους στη χώρα. Τώρα, θέλει από αυτούς να φέρουν τις δουλειές και τις οικογένειές τους.

Δεν έχω αντίρρηση. Αρκεί να ενσωματωθούν στον τόπο και στην κοινωνία του.

Το μέρος που τους ελκύει επί του παρόντος και, μάλιστα, με μεγάλο ενθουσιασμό, είναι ο Λαιμός της Βουλιαγμένης. Ίσως το πολυτιμότερο διαμάντι της Αθήνας.

Είναι η στενή, πευκόφυτη χερσόνησος (το «φιλέτο» της περιοχής) πάνω στην οποία βρίσκονται ο «Αστέρας», τα ξενοδοχεία και η Μαρίνα.

Στη «Ριβιέρα της Λεμεσού» τώρα, στην Κύπρο, το επενδυτικό πορτφόλιο των ξένων, Ρώσων ως επί το πλείστον, είναι άλλου μεγέθους. Extra Large. Και άλλου γούστου. Δυσκολεύομαι πολύ να περιγράψω…

Οι περισσότεροι εγκαταβιούν σε θεόρατους πύργους που έχουν ξεφυτρώσει στο μακρύ παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης.

Από την άλλη, η εύπορη και πιο αριστοκρατική περιοχή, είναι σε ένα ύψωμα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, όχι παραλιακό, που φέρει τον τίτλο «Καλόγεροι» αφού ήταν γη της Εκκλησίας. Εκεί πάνω, δεσπόζει και μία θεόρατη και εντυπωσιακή ρωσική εκκλησία. Και τα σπίτια, διάσπαρτα μεν, τεράστια δε. Ένας υπερβολικός φίλος μου έλεγε τις προάλλες ότι «οι Καλόγεροι εδώ, είναι η δική σας Βουλιαγμένη στην Αθήνα!

Δεν νομίζω, φιλαράκο. Κόψε κάτι!