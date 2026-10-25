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Κύμα διαμαρτυριών κατά της λογοκρισίας και των περιορισμών στην ελευθερία του Τύπου καταγράφηκε το Σάββατο (24/10) στην Τουρκία, με δημοσιογραφικές οργανώσεις και συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης να διοργανώνουν διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη φυλάκιση δύο ακόμη γνωστών δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ οι διοργανωτές καταγγέλλουν την κυβέρνηση για καταστολή της ελευθεροτυπίας.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις οργανώθηκαν μια εβδομάδα μετά την επιδρομή της αστυνομίας και την επιβολή κρατικού ελέγχου στο Halk TV, το κυριότερο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο που τασσόταν με την αντιπολίτευση.

Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα, δυο γνωστοί δημοσιογράφοι που επικρίνουν την κυβέρνηση, ο Μουράτ Αϊρέλ και ο Ισμαήλ Αρέ, προφυλακίστηκαν ενόψει της προσαγωγής τους σε δίκες.

Η Συνομοσπονδία Δημοσιογράφων της Τουρκίας (TGS) και η Ένωση Δημοσιογράφων κάλεσαν τα μέλη τους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις σε δέκα πόλεις και επαρχίες, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα.

Στη συνοικία Καντικιόι της Κωνσταντινούπολης, διαδηλωτές κράταγαν πανό με συνθήματα όπως «Όχι στη λογοκρισία. Λευτεριά στις ειδήσεις».

Οι καταγγελίες για λογοκρισία στη χώρα συνδέονται με τον αμφιλεγόμενο νόμο για την «παραπληροφόρηση» και με διατάξεις της νομοθεσίας για «προσβολή του προέδρου» και «προσβολή δημόσιων ή/και θρησκευτικών αξιών».

Η κυβέρνηση διαψεύδει ότι βρίσκεται πίσω από διώξεις που ασκούνται από τη Δικαιοσύνη.

«Φτάνει πια! Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε!», ανέφερε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων στον Τύπο που δημοσιοποιήθηκε ενόψει των κινητοποιήσεων.

Ο Οζγκιούρ Εζέλ, ηγέτης του Yeni Parti («Νέου Κόμματος»), και βουλευτές που ανήκουν στην αντιπολίτευση συμμετείχαν σε διαδήλωση στη Σμύρνη.

Η κυβέρνηση ανέθεσε σε ειδικούς διαχειριστές περί τα δέκα τηλεοπτικά δίκτυα τους τελευταίους 20 μήνες, ενώ τα δικαστήρια λογόκριναν περίπου 3.500 δημοσιεύματα μόνο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την τουρκική Ένωση Δημοσιογράφων. Ο συλλογικός φορέας έκρινε πως εκτυλίσσεται «πολιορκία της δημοσιογραφίας» από την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την TGS, τουλάχιστον 19 δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι.

Οι οργανώσεις του Τύπου κατήγγειλαν ταυτόχρονα την λογοκρισία του κράτους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Δεκάδες λογαριασμοί στο X αποκλείστηκαν το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία, σύμφωνα με την πρωτοβουλία παρακολούθησης της λογοκρισίας στο διαδίκτυο EngelliWeb, κυρίως κάποιοι που δημοσιοποιούσαν πληροφορίες σχετικά με το σκάνδαλο των επενδυτικών ταμείων, υπόθεση η οποία προκάλεσε αναταραχή πρόσφατα και στην τουρκική πολιτική σκηνή.

protothema.gr