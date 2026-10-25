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*** Ο Νίκος Εγγονόπουλος, άλλαξε την ελληνική ποίηση. Οι fintech, σε μια άλλη εποχή, το τραπεζικό πεδίο. Φαινομενικά δυο αταίριαστοι κόσμοι. Άλλωστε, τι κοινό μπορεί να έχει ένας υπερρεαλιστής ποιητής με τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές εταιρείες;

Κι’ όμως…

*** Αμφότεροι, τάραξαν τις ασφαλείς βεβαιότητες. Αμφισβήτησαν το κατεστημένο. Πρωτοπόρησαν, σόκαραν και είτε λοιδορήθηκαν, είτε αντιμετωπίστηκαν ως απειλή.

*** Όταν ο Νίκος Εγγονόπουλος εξέδιδε την πρώτη του ποιητική συλλογή «Μην ομιλείτε εις τον οδηγό», ξεσήκωσε θυελλώδεις αντιδράσεις, σε βαθμό που υπερέβησαν σχεδόν τα όρια φιλολογικού σκανδάλου. Ο ευπατρίδης ποιητής και ζωγράφος, έκανε, ωστόσο, μια μεγάλη επανάσταση και μαζί με τον Εμπειρίκο έφεραν στην Ελλάδα τον υπερρεαλισμό, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ελληνική ποίηση.

*** Η τότε αθηναϊκή κοινωνία, όμως, δεν ήταν έτοιμη να ξεφύγει από την ασφαλή ζώνη της συντηρητικής και παραδοσιακής γραφής, ούτε και το κατεστημένο της πολιτιστικής ελίτ να χάσει την πρωτοκαθεδρία. Έτσι, φίλοι και εχθροί, συγγραφείς και μη, διέσυραν τον Εγγονόπουλο, μετατρέποντας το έργο του σε ανάθεμα.

*** Μέσα σ’ όλο αυτό το οργισμένο σκηνικό, ο φίλος του, Ανδρέας Εμπειρίκος, του έγραψε: «Νικόλαε Εγγονόπουλε, σε αυτόν τον κόσμο δύο είναι τα μεγαλύτερα και πιο πολύτιμα στοιχεία. Ο Έρωτας και το Σπαθί. Όλα τα άλλα έρχονται κατόπιν και τελευταίο από όλα η κριτική. Προχώρα».

*** Χάριν της ιστορίας ο Εγγονόπουλος στο τέλος δικαιώθηκε. Άλλαξε το ίδιο το πεδίο, που αρχικά τον απέρριψε. Κάπως έτσι δεν έγινε και με τις fintech;

*** Δεν εξαφάνισαν τις τράπεζες. Τις ανάγκασαν, όμως, να αλλάξουν και να γίνουν πιο γρήγορες και πιο ψηφιακές. Οι τράπεζες υιοθέτησαν υπηρεσίες και τεχνολογίες, που λίγα χρόνια πριν τις έβλεπαν σαν «κάθοδο των Μυρίων» στα τταράφκια τους.

*** Οι fintech έφεραν την ανατροπή, χωρίς να χρειαστεί να καταλάβουν το παλάτι. Ανάγκασαν, όμως, το παλάτι να αλλάξει.

*** Αυτήν ακριβώς την ανατροπή, περιέγραψε στο πρόσφατο συνέδριο του Forbes Cyprus, ο καθηγητής του London Business School, Κώστας Μαρκίδης. «Οι παραδοσιακές τράπεζες κέρδισαν την πρώτη μάχη με τις fintech». Όχι, όμως, επειδή οι fintech απέτυχαν.

*** Αντίθετα, έφεραν ταχύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες, εύκολες μεταφορές χρημάτων και καλύτερες ψηφιακές εφαρμογές. Και οι τράπεζες αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να ακολουθήσουν τα βήματά τους. Εξαγόρασαν τεχνολογία κι ενσωμάτωσαν μεγάλο μέρος της αλλαγής.

*** Οι fintech, λοιπόν, μπορεί να μην κέρδισαν τις τράπεζες. Κέρδισε, όμως, η καινοτομία τους.

*** Ο δρ. Μαρκίδης, θέλοντας να καταδείξει ότι έρχεται μια ακόμη πιο δύσκολη μάχη για το χρηματοοικονομικό πεδίο, αυτή με τις μεγάλες πλατφόρμες Amazon, Apple κ.λπ, έθεσε στο Συνέδριο και το κυρίαρχο από επιχειρηματικής άποψης ζήτημα, «Ποιος ελέγχει τον πελάτη;».

*** Κι αν η απάντηση δεν είναι οι τράπεζες, τότε θα πει πως η επόμενη ανατροπή έχει ήδη αρχίσει… Γιατί στις μέρες μας, η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται πάντα σ’ εκείνον που έχει τα κεφάλαια ή το προϊόν. Βρίσκεται σ’ εκείνον που πρωτοπορεί κι έχει τη σχέση με τον πελάτη.

*** Ίσως, τελικά, αυτό να είναι και το μεγαλύτερο δίδαγμα. Το πρωτοπόρο δεν εξαφανίζει το παλιό. Το αναγκάζει, απλώς, να αλλάξει.

Παρεμπιπτόντως, τιμής ένεκεν η σημερινή στήλη στον Νίκο Εγγονόπουλο, καθώς συμπληρώνονται σε λίγες μέρες 41 χρόνια από τον θάνατό του.

Και το άσχετον, «αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα» τον… κόσμο μου ζωγράφισα.