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Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Κυριακή (25/10), εκατομμύρια πολίτες στη Σερβία, για τις κρίσιμες πρόωρες βουλευτικές εκλογές, με την εκλογική διαδικασία να αρχίζει στις 07:00 το πρωί (08:00 ώρα Κύπρου). Περίπου 6,45 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους στο 250μελές Κοινοβούλιο, με 18 εκλογικούς συνδυασμούς να διεκδικούν την ψήφο τους. Συνολικά λειτουργούν 8.392 εκλογικά τμήματα, περιλαμβανομένων 93 σε 37 χώρες για τους Σέρβους του εξωτερικού.

Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 20:00 το βράδυ, οπότε και θα ξεκινήσει η καταμέτρηση. Το εκλογικό σύστημα στη Σερβία είναι αναλογικό με όριο εισόδου 3%, το οποίο δεν ισχύει για τα κόμματα που εκπροσωπούν τις εθνικές μειονότητες.

Τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα αναμένονται γύρω στις 22:00 η ώρα (23:00 ώρα Κύπρου).

Η ψηφοφορία εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον έντονης πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης, με το κυβερνών κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς να αντιμετωπίζει τη δυναμική άνοδο της «Φοιτητικής Λίστας», ενός κινήματος που γεννήθηκε μέσα από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των προηγούμενων δύο ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ