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Σε δοκιμασία τίθενται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εν μέσω διαδοχικών διαδηλώσεων σε Γαλλία, Αλβανία, Ιταλία και άλλες χώρες, με την ένταση να μεταφέρεται για ακόμη μία φορά στους δρόμους των Τιράνων και του Παρισιού. Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου (24/10) σημαδεύτηκαν από νέα επεισόδια, εντείνοντας την πίεση που δέχονται οι ηγεσίες των χωρών όπου καταγράφονται οι διαμαρτυρίες.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, πάνω από 800.000 διαδηλωτές έδωσαν δυναμικό παρών στο συλλαλητήριο, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θα υποχωρήσουν έως ότου εισακουστούν τα αιτήματά τους για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αύξηση της χρηματοδότησης στην Παιδεία. Να σημειωθεί ότι, το υπουργείο Εσωτερικών εκτίμησε πως οι διαδηλωτές που κατέκλυσαν τη μητρόπολη ανήλθαν σε 410.000.

Πνίγουν στα δακρυγόνα την πορεία στη Γαλλία οι αστυνομικές δυνάμεις EPA/ ΑΠΕ ΜΠΕ

Η μαζική διαδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ειρηνικό κλίμα, μέχρι που κατά την ολοκλήρωσή της διαλύθηκε από τα δακρυγόνα. Μία ομάδα ατόμων απάντησε με πετροπόλεμο και μολότοφ. Σχεδόν 1.000 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις Αρχές, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νούνιες.

Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους επιχείρησαν να εισβάλουν σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στο Vincennes Court.

#24octobre | Sur la fin du parcours de manifestation, Cour de Vincennes, des casseurs ont tenté de pénétrer dans une concession automobile.

L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de les en empêcher et de sécuriser le commerce. pic.twitter.com/RbP6F0vOnt October 24, 2026

Ένταση ξέσπασε και σε άλλες γαλλικές πόλεις, όπως η Τουλούζη όπου τραυματίστηκε στο χέρι μία διαδηλώτρια. Δακρυγόνα χρησιμοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στο Μπορντό, τη Λιλ, τη Νάντη αλλά και το Κλερμόν Φεράν.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία τραυματίστηκαν ή χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες.

«Πράξη δεύτερη» στις 5 Νοεμβρίου

Στο μεταξύ, συνδικάτα και Κίτρινα Γιλέκα έχουν δώσει επόμενο «ραντεβού» για τις 5 Νοεμβρίου.

Η επικεφαλής της Γενική Εργατική Συνομοσπονδία (CGT) Σοφί Μπινέ κάλεσε τους μαθητές και τους φοιτητές να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις εκείνη την ημέρα και τα μέλη του συνδικάτου να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των διαδηλωτών.

Πεδίο μάχης τα Τίρανα – Πλαστική σφαίρα τραυμάτισε στο μάτι διαδηλωτή

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν και τα Τίρανα, με την αστυνομία να ρίχνει πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει τις συγκεντρώσεις και να «επιστρατεύει» αύρες. Δύο διαδηλωτές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ο ένας με τραύμα στο μάτι από πλαστική σφαίρα και η δεύτερη όταν η αύρα εκτόξευσε νερό πάνω της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας συνολικά οκτώ άτομα νοσηλεύονται.

Ανάμεσά τους ένας βουλευτής και ένας δημοσιογράφος από το αλβανικό μέσο ενημέρωσης News24, ο οποίος φέρει εκτεταμένο έγκαυμα στην πλάτη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Φέρεται να δέχτηκε επίθεση με σπρέι πιπεριού από τους αστυνομικούς.

Σύλληψη διαδηλωτή στην ΑλβανίαAP Photo/Hameraldi Agolli

Πετροπόλεμος και πλαστικές σφαίρες

Στην πλατεία «Σκεντέρμπεϊ», στο κέντρο των Τιράνων το σκηνικό είναι πολεμικό. Οι αστυνομικές δυνάμεις «έπνιξαν» την πλατεία με δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές απάντησαν με πετροπόλεμο και πυροτεχνήματα.

Ένα μπαράζ πυροτεχνημάτων εκτοξεύτηκε εναντίον αστυνομικών και του αρχηγείου του κυβερνώντος κόμματος του Έντι Ράμα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με το Α2CNN.

Η διαδήλωση είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι στα Τίρανα με ακτιβιστές να καίνε τις καρέκλες που έβγαλε έξω από το πρωθυπουργικό του γραφείο ο Έντι Ράμα, ως πρόσκληση διαλόγου και στήνουν οδοφράγματα.

Φοιτητές και φοιτήτριες «πλημμύρισαν» το χώρο έξω από το υπουργείο Παιδείας καίγοντας κάδους. Έβαλαν φωτιά σε κάδους, με την Αστυνομία να απαντά με χημικά.

Διαδηλωτές καίνε αφίσες του Έντι ΡάμαAP Photo/Hameraldi Agolli

Από όλες τις πόλεις της χώρας κατέφθασαν στα Τίρανα για να στηρίξουν τις διαδηλώσεις

Το σκηνικό είναι πολεμικό. Τα Τίρανα έχουν μετατραπεί σε «αστακό», με τις αστυνομικές δυνάμεις να περιπολούν ακόμη και από τις ταράτσες. Μετά τα πρώτα δακρυγόνα, η αστυνομία έδιωξε με αύρες το πλήθος.

Protesters in Albania burn a banner featuring PM Edi Rama and former Serbian President Aleksandar Vučić. The banner read "This is a traitors' deal," referring to their attempt to stay in power at all costs. A nationwide protest is expected today at 14:00 in Tirana. #Day146 🦩 https://t.co/POClP7G8NB pic.twitter.com/NLXG181hjS — Tirana Report (@Tirana_Report) October 24, 2026

Τραυματίες και στην Ιταλία

Οι κινητοποιήσεις στην Ιταλία πραγματοποιήθηκαν, με τις πόλεις της χώρας να βρίσκονται σε καραντίνα με εντολή Μελόνι: 500 αλεξιπτωτιστές αναπτύχθηκαν στο Μιλάνο και πάνω από 1.500 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στη Ρώμη, σύμφωνα με τη Rai.

🇮🇹 Bologna is covered in clouds of TEAR GAS as Italian police clash with protesters in the streets



Riot officers are pushing back crowds as demonstrations against the government turn violent.



And it's not just Bologna. Clashes have also been reported in Rome and Turin.



Another… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 24, 2026

Στο Τορίνο, συγκρούσεις της αστυνομίας με επιθέσεις και δακρυγόνα είχαν ως αποτέλεσμα τραυματισμούς διαδηλωτών. Ομάδα ατόμων απάντησε με ρίψη μπουκαλιών και πυροτεχνημάτων. Στην Μπολόνια, μετά από πετροπόλεμο, η αστυνομία χρησιμοποίησε γκλομπ, δακρυγόνα και αντλίες νερού, με αποτέλεσμα αρκετούς τραυματισμούς. Στο Μιλάνο, πάνω από 10.000 διαδηλωτές διαδήλωσαν, εν μέσω εντάσεων. Στη Ρώμη, ορισμένοι διαδηλωτές κατάφεραν να μπουν στο Κολοσσαίο. Ένταση σημειώθηκε και στη Φλωρεντία.

🔴 #AHORA | La policía italiana desplegó cañones de agua cerca de la Piazza della Repubblica en Roma para dispersar manifestaciones antigubernamentales y antibélicas, tras reforzarse la seguridad en varios puntos clave de la capital.

pic.twitter.com/Bd9SyXNKSE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 24, 2026

Οι Ιταλοί βγάζουν κραυγή αγωνίας για τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια φωνάζοντας: «Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα».

Βέλγιο: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές

Η βελγική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού χθες, εναντίον αντικυβερνητικών διαδηλωτών που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν αφού εκατοντάδες, κυρίως νεαρής ηλικίας διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών. Οι διαδηλωτές ζητούν περισσότερους πόρους για την παιδεία και κατηγορούν την αστυνομία για υπερβολική βία.

cnn.gr