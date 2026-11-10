Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κάσου και της Καρπάθου, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αντίδραση της Τουρκίας και, ειδικότερα, στο κατά πόσο η Άγκυρα θα επιχειρήσει να παρέμβει «δυναμικά», με στόχο την παρεμπόδιση των ερευνών, όπως είχε πράξει τον Ιούλιο του 2024 στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κάσου.

Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο έχει εκτυλιχθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Την εκτίμηση ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις διατύπωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο διαλόγου με τον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ στο συνέδριο Greece Talks του Πρώτου Θέματος.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο GSI «δεν είναι ένα αμιγώς ελληνο-κυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ισχυρή γαλλική παρουσία» και επισήμανε ότι «άδεια για την πλεύση του πλοίου προκειμένου να κάνει την ερευνητική του δραστηριότητα, έχουν δώσει μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος».

Αναφορικά με τη ρηματική διακοίνωση της γαλλικής πλευράς προς την Άγκυρα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Θα είναι λάθος να συγχέουν κάποιοι μια γενικής μορφής ενημέρωση για το έργο αυτό, η οποία μπορεί να αποστέλλεται σε τρίτες χώρες (Τουρκία, Αίγυπτος) με την αδειοδοτική διαδικασία αυτή καθαυτή, η οποία, επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών και των κυπριακών αρχών».

«Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση» σημείωσε και πρόσθεσε: «Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο. Και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση».

«Κατά συνέπεια, η απάντησή μου είναι σαφής, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτή την ενημέρωση» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

Ως προς τη στάση της Τουρκίας ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Το τι λέει η Τουρκία δημόσια δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει η πραγματικότητα, ποιος έδωσε την άδεια και από ποιον ζητήθηκε. Η άδεια ζητήθηκε από ελληνικές και κυπριακές αρχές και όχι από την Τουρκία ή από κάποιο άλλο παράκτιο κράτος», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η έρευνα στην Κάσο έγινε εντός χωρικών υδάτων της πατρίδας μας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή για όλα τα ενδεχόμενα. Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει κλιμάκωση της έντασης για το ζήτημα αυτό, αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν έχουμε διαχειριστεί δύσκολες υποθέσεις. Θυμηθείτε το καλοκαίρι του 2020», ανέφερε, προσθέτοντας πως «για αυτό η κυβέρνηση επενδύει στις Ένοπλες Δυνάμεις, που είναι πιο ισχυρές από ποτέ, γιατί μας επιτρέπουν να διασφαλίζουμε την κυριαρχία μας».

skai.gr