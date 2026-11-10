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Αντιδράσεις προκαλεί η κοπή ώριμων δέντρων στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Δημοτικό Μέγαρο. Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο philenews, κάτοικοι κάνουν λόγο για καταστροφή του χώρου πρασίνου στην περιοχή, επιρρίπτοντας ευθύνη στον Δήμο Λάρνακας ότι δεν μερίμνησε επαρκώς για την προστασία των δέντρων και δεν ενημέρωσε τους δημότες για τους σχεδιασμούς του.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Λάρνακας επιβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αποκοπή συνολικά οκτώ δέντρων, αναφέροντας, όμως, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες από το Τμήμα Δασών. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η σύμβαση του έργου προβλέπει τη φύτευση 48 νέων δέντρων και 165 αρωματικών θάμνων.

Σύμφωνα με τον Δήμο, μέχρι στιγμής, έχουν ήδη αποκοπεί πέντε ξερά κυπαρίσσια και μία σαπισμένη μουριά, με άδεια του Τμήματος Δασών. Επιπλέον, έχουν εκδοθεί άδειες για την αποκοπή άλλων δύο δέντρων, όπως προβλέπεται στη μελέτη του έργου.

Ωστόσο, κάτοικος της Λάρνακας, με την οποία επικοινώνησε το philenews, αμφισβητεί τόσο την έκταση όσο και την αιτιολόγηση των αποκοπών, υποστηρίζοντας ότι έχει χαθεί σημαντικό μέρος του πρασίνου που υπήρχε στο χώρο.

Όπως ανέφερε, στην περιοχή υπήρχαν πολλά μεγάλα, ώριμα δέντρα, τα οποία πρόσφεραν σκιά και συνέβαλλαν στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού προς το περιβάλλον χώρου.

«Έχουν κόψει τουλάχιστον τα μισά δέντρα που υπήρχαν στο συγκεκριμένο τεμάχιο», ανέφερε, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο Δήμος δεν ενημέρωσε επαρκώς τους κατοίκους για τις προθέσεις του.

Η ίδια υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και άλλοι δημότες είχαν εκφράσει στο παρελθόν την αντίθεσή τους στην κοπή των δέντρων και ότι είχαν λάβει διαβεβαιώσεις από τον Δήμο πως δεν θα έκοβαν κανένα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, όπως καταγγέλλει, ακολούθησε η αποκοπή αρκετών δέντρων.

Η παραπονούμενη αμφισβήτησε επίσης την αιτιολόγηση ορισμένων αποκοπών, υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτηρισμός δέντρων ως ξερών χρησιμοποιείται από τον Δήμο ως πρόσχημα για την απομάκρυνσή τους.

Από την πλευρά του, ο Δήμος υποστηρίζει ότι τα έξι δέντρα που έχουν ήδη αποκοπεί ήταν ξερά ή σάπια και ότι η αποκοπή τους έγινε μετά από αδειοδότηση του Τμήματος Δασών.

Η παραπονούμενη εξέφρασε, επίσης, την ανησυχία της για τις μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές συνέπειες από την απώλεια ώριμων δέντρων.