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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία», στον κόλπο της Λάρνακας, όπου 61χρονος Βρετανός δύτης έχασε τη ζωή του, αφού εντοπίστηκε αναίσθητος στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πρόκειται για τουρίστα, ο οποίος έκανε καταδύσεις με άλλα πρόσωπα.

Πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας ήταν μαζί με εκπαιδευτή καταδύσεων, ο οποίος τον εντόπισε αναίσθητο σε βάθος 30 μέτρων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στις 10:10 το πρωί, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας έλαβε πληροφορία για αναίσθητο δύτη στην περιοχή του ναυαγίου.

Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε αμέσως το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ», κινητοποιώντας ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Ο 61χρονος παραλήφθηκε αναίσθητος από το ταχύπλοο της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και στη συνέχεια παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου.

Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.