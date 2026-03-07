Στις 07 Μαρτίου 2026 και ώρα 09:40, το ΚΣΕΔ Λάρνακας έλαβε πληροφορία που αφορούσε δύτη σε κίνδυνο στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου «ΖΗΝΟΒΙΑ».

Για την εκτέλεση της επιχείρησης κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Πρόκειται για Ελληνοκύπριο άντρα, ο οποίος αφού παραλήφθηκε από το σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εκπαιδευτή καταδύσεων, ο οποίος πραγματοποιούσε κατάδυση με δύο εκπαιδευόμενους. Σε κάποια στιγμή, οι τελευταίοι αντιλήφθηκαν ότι κατι δεν πάει καλά, αναδύθηκαν από τη θάλασσα και κάλεσαν τις αρχές για βοήθεια.