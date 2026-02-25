Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιείται στο Κέντρο Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως για τον αφθώδη πυρετό που έχει στηθεί στο Κέντρο «ΖΗΝΩΝ», προκειμένου να καταρτιστεί αμέσως πλάνο εμβολιασμού με αρχή τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν κρούσματα.

Σε δηλώσεις της στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Yπηρεσιών για το θέμα Σωτηρία Γεωργιάδου, ανέφερε ότι από χθες έπειτα από σύσκεψη με τους ευρωπαίους εμπειρογνώμονες λήφθηκε απόφαση να αρχίσει ο εμβολιασμός στα τρία χιλιόμετρα μέσα στη ζώνη επιτήρησης.

Στην αρχή, όπως είπε, θα χρησιμοποιηθούν τα 10 χιλιάδες εμβόλια που παραδίδονται σήμερα από τα κατεχόμενα, ενώ εντός των ημερών αναμένονται και οι 529.000 δόσεις που θα φτάσουν από την ΕΕ.

Για τη μεγάλη επιχείρηση των εμβολιασμών θα επιστρατευθούν και ιδιώτες κτηνίατροι, οι οποίοι κλήθηκαν στη σύσκεψη στο Κέντρο Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως στην οποία θα λάβουν μέρος και οι ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες.

Όπως ανέφερε το θετικό είναι ότι ακόμα δεν έχουμε νέα κρούσματα από τα δείγματα που εξετάζονται.

Περαιτέρω, η κ. Γεωργιάδου είπε πως η υπουργός Γεωργίας, θα έχει συνάντηση σήμερα με όλους τους εμπλεκόμενους για συζήτηση μέτρων στήριξης.

Ερωτηθείσα σχετικά με τα εμβόλια, εξήγησε πως αυτά «παραγγέλλονται όταν έχεις τον ιό από την εταιρεία που τα κατασκευάζει και έρχονται κατευθείαν. Δεν μπορείς να έχεις στοκ». Μόλις είχαμε το πρώτο κρούσμα, πρόσθεσε, αμέσως ενημερώθηκε η Εευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 19 του μήνα, ενημέρωσε ο κτηνοτρόφος, στις 20 είχαμε το αποτέλεσμα, στις 21 και στις 22 μιλήσαμε με την Επιτροπή, ενώ στις 23 μίλησε η υπουργός στις Βρυξέλλες για να έρθουν άμεσα. «Παράγονται και έρχονται φρέσκα», συνέχισε.

Περαιτέρω, όπως είπε «η ίωση αυτή έχει και πάρα πολλούς ορότυπους και το εμβόλιο πρέπει να είναι για το συγκεκριμένο ορότυπο. Από τα κατεχόμενα οι 10 χιλιάδες είναι από αυτά που τους παραδώσαμε και θα μας τα δώσουν πίσω για άμεση χρήση».

Ο ορότυπος, όπως εξήγησε, «είναι ο ίδιος με τα κατεχόμενα σατ 1 και έχουν σταλθεί δείγματα στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για περαιτέρω γενετική επεξεργασία και ανάλυση για παραπάνω στοιχεία».

«Είναι μια οικογένεια ιών που έχει πολλά αδελφάκια όπως λέμε γρίπη Α, Β που έχει επτά ορότυπους», συνέχισε.

Σε ό,τι αφορά στις θανατώσεις ζώων, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί στα 263 βοοειδή στα Λιβάδια και θα ξεκινήσουν στις μονάδες όπου εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα στην Ορόκλινη.

Όπως είπε, «θα γίνουν οι ενδεδειγμένες απολυμάνσεις, θα καταστραφούν σανοί, τροφές και θα συνεχίσουν οι θανατώσεις στις υπόλοιπες μονάδες των αιγοπροβάτων. Ήδη σήμερα είμαστε στην Ορόκλινη. Θα γίνουν οι καταγραφές και κοστολογήσεις των ζώων και τροφών και μετά θα αρχίσουν να θανατώνονται τα ζώα. Ήδη έχουν ανοιχτεί τα σημεία ταφής και θα συνεχίζονται οι δειγματοληψίες και παράλληλα θα δούμε πώς θα γίνει το πλάνο εμβολιασμών».

«Είναι 13 χιλιάδες και 100 ζώα αλλά οι αριθμοί αυξομειώνονται», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα σχετικά, είπε πως θα γίνουν απολυμάνσεις και καθαρισμοί για τουλάχιστον ένα με δύο μήνες και μετά θα επιθεωρηθούν οι μονάδες ώστε να διαφανεί κατά πόσον μπορούν να ζουν εκεί ζώα.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζώα, συνέχισε, μετά τον εμβολιασμό χρειάζονται γύρω στις 5 με 10 μέρες ώστε να αποκτήσουν αντισώματα.

«Θα δούμε πώς θα χειριστούμε τους εμβολιασμούς, πού είναι το σημείο μηδέν και μετά θα επεκταθούμε. Όταν ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί και περάσει ένα διάστημα δύο τριών εβδομάδων και προχωρήσουμε εμβολιασμούς στις άλλες περιοχές θα δούμε πού θα φτάσουμε», πρόσθεσε.

Περαιτέρω, σχολιάζοντας καταγγελίες κτηνοτρόφων για ελλειπή ενημέρωση, είπε πως «οι κτηνοτρόφοι από τη στιγμή που βγήκε το κρούσμα στα κατεχόμενα ενημερώθηκαν με φυλλάδιο και sms, κλήθηκαν δύο-τρεις φορές στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενώ έγιναν και σεμινάρια.

Σε ερώτηση εάν αναστέλλεται η εξαγωγή κρέατος, η κ. Γρηγοριάδου, είπε πως εξασφαλίστηκαν οι εξαγωγές του χαλλουμιού, ενώ «για τα υπόλοιπα περιμένουμε αντιδράσεις».