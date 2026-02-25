Γιγαντιαίο πρόγραμμα εμβολιασμού σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου ξεκινούν σήμερα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός τείχους προστασίας έναντι του άκρως μεταδοτικού ιού του αφθώδους πυρετού, ο οποίος φαίνεται να κυκλοφορεί αθόρυβα στις ελεύθερες περιοχές εδώ και εβδομάδες.

Η πολιτική των αρχών προβλέπει τη θανάτωση όλων των ζώων στις 11 μονάδες που έχουν ήδη παρουσιαστεί θετικά κρούσματα, ώστε να αποφευχθεί η μαζική εξόντωση υγιούς ζωικού κεφαλαίου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, σε πλήρη συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρμόζει τον εμβολιασμό έκτακτης ανάγκης.

Η διαδικασία ξεκινά σήμερα το πρωί με την ενημέρωση των ιδιωτών κτηνιάτρων από διεθνείς εμπειρογνώμονες (ομάδα EUVET), οι οποίοι θα καθοδηγήσουν την επιχείρηση στο πεδίο.

Ο εμβολιασμός ξεκινά (με 10 χιλιάδες εμβόλια που παραδίδονται σήμερα από τα κατεχόμενα) από την κρίσιμη ζώνη (10 χιλιομέτρων) των κρουσμάτων στη Λάρνακα και περιλαμβάνει όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες των περιοχών Λιβαδιών, Ορόκλινης, Αραδίππου, Κελιών και Τρούλων.

Σταδιακά θα καλυφθεί κάθε γωνιά του νησιού, με τις 529.000 δόσεις εμβολίων που καταφθάνουν τις επόμενες ημέρες από την Ευρώπη.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι οποίες ήδη από τις αρχές Ιανουαρίου είχαν προχωρήσει σε προληπτικές εξετάσεις χιλιάδων ζώων κατά μήκος της πράσινης γραμμής, βρίσκονται πλέον σε μέγιστη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε χρόνο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εξετάζουν περίπου 500 ζώα (βοοειδή, αίγες, πρόβατα) για αφθώδη πυρετό, ενώ αναλόγως επικινδυνότητας εξετάζονται και περίπου 200-300 χοίροι.

Μετά το κρούσμα στα κατεχόμενα ξεκίνησε διερεύνηση των μονάδων της πράσινης γραμμής για τη νόσο. Στις αρχές Ιανουαρίου εξετάστηκαν 1.914 αιγοπρόβατα (από 65 εκτροφές), 1.795 βοοειδή (από 62 εκτροφές) και 90 χοίροι (από 3 εκτροφές). Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν 130 εκμεταλλεύσεις και όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Οι Αρχές καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και να απαγορεύουν την είσοδο σε οποιονδήποτε τρίτο στις μονάδες τους.

Επιπτώσεις στο εμπόριο και το χαλλούμι

Λόγω της απώλειας του καθεστώτος «χώρας ελεύθερης από αφθώδη πυρετό», οι εξαγωγές ζώντων ζώων και μη επεξεργασμένων προϊόντων αναστέλλονται προσωρινά.

Ωστόσο, υπάρχει παράθυρο αισιοδοξίας για το χαλλούμι. Η Κομισιόν διευκρίνισε ότι προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία (τουλάχιστον παστερίωση) μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Ιός από τις αρχές Φεβρουαρίου

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την επιδημιολογική διερεύνηση. Παρόλο που η πρώτη επίσημη ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έγινε στις 19 Φεβρουαρίου από κτηνοτρόφο στα Λιβάδια Λάρνακας, τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων αναλύσεων αποκαλύπτουν ότι ο ιός φαίνεται να βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές τουλάχιστον από τις αρχές Φεβρουαρίου, γεγονός που εξηγεί τη γρήγορη διασπορά του.