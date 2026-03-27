Η ενίσχυση του συντονισμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Έρευνας και Διάσωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στη Λάρνακα, με τη συμμετοχή των αρμόδιων κρατικών φορέων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΣΕΔ, στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Άμυνας και Μεταφορών, καθώς και οι Υφυπουργοί Ναυτιλίας και Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας. Παρόντες ήταν επίσης ο Διοικητής του ΚΣΕΔ, ο Αρχηγός της Εθνική Φρουρά, ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας Προστασίας Συνόρων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και ο Εθνικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν βασικά επιχειρησιακά ζητήματα που αφορούν την έρευνα και διάσωση, την αντιμετώπιση πυρκαγιών, τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την επιτήρηση θαλάσσιων και εναέριων περιοχών, καθώς και περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενιαίου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων και στη διασφάλιση άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε σύνθετα περιστατικά.

Όπως υπογραμμίστηκε, η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, με τη συνεχή ενίσχυση της συνεργασίας και της ετοιμότητας να θεωρείται καθοριστικής σημασίας, ώστε το σύστημα Έρευνας και Διάσωσης να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση.

ΚΥΠΕ