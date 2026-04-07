Την περίοδο 30 Μαρτίου έως 07 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε διμερής άσκηση Έρευνας–Διάσωσης (Ε–Δ) μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ-02/26».

Η άσκηση διεξήχθη εντός της Περιοχής Ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή της Φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» και της Φρεγάτας «ΨΑΡΑ» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ελικοπτέρου της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς, ελικοπτέρου της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, καθώς και νοσηλευτών της Ειδικής Ομάδας «MEDEVAC» της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Η εν λόγω άσκηση, της οποίας τον συντονισμό είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης Διακρατικής Συμφωνίας Ε–Δ μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Οι πρόνοιες της συμφωνίας ενεργοποιούνται στο πλαίσιο των εν λόγω ασκήσεων, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης στην ανατολική Μεσόγειο.