Φόρεσε και φέτος τα γιορτινά του το διάσημο ναυάγιο Ζηνοβία στη Λάρνακα, που χαρακτηρίζεται ως ο Τιτανικός της Μεσογείου. Δύτες βούτηξαν στον βυθό πραγματοποιώντας μια ξεχωριστή υποβρύχια εκδήλωση που έχει πλέον γίνει θεσμός για την πόλη του Ζήνωνα και την καταδυτική κοινότητα.

Το πλοίο Queen Zenobia αναχώρησε από τη μαρίνα Λάρνακας γεμάτο με δύτες και φίλους των καταδύσεων, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στον εορταστικό στολισμό. Οι δύτες τοποθέτησαν μικρά, μη τοξικά και μη διαλυτά στολίδια, τα οποία αφαιρέθηκαν στο τέλος της κατάδυσης, με απόλυτο σεβασμό και μέριμνα, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάδυσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν χριστουγεννιάτικα γλυκά, σ’ ένα ζεστό και εορταστικό κλίμα.

Η διοργάνωση είχε δωρεάν συμμετοχή και ως στόχο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «την ανάδειξη της μοναδικής σχέσης της Λάρνακας με τη θάλασσα, τον καταδυτικό τουρισμό και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, συνδυάζοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα με τον σεβασμό στη φύση».