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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πλήρωσης των δύο κενών θέσεων γενικών διευθυντών στον κρατικό μηχανισμό, με την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) να ανακοινώνει επίσημα τις τελικές της αποφάσεις. Συγκεκριμένα, η ΕΔΥ ανάβει το πράσινο φως για τον διορισμό και την προαγωγή δύο νέων γενικών διευθυντών, ενισχύοντας την ηγετική πυραμίδα του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η οποία έρχεται ως επιστέγασμα της διαδικασίας που είχε προκηρυχθεί και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 2 Ιανουαρίου 2026 οι δύο θέσεις καταλαμβάνονται από τους εξής:

• Ελισάβετ Κωνσταντίνου, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας.

• Χάρης Τσαγγαρίδης, εκτελεστικός διευθυντής στην Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο.

Όπως ορίζεται από την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ο διορισμός και η προαγωγή των Κωνσταντίνου και Τσαγγαρίδη τίθενται σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2026.