Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα δεδομένα στη διαθεσιμότητα των φαρμάκων, στην αντιμετώπιση των ελλείψεων, στην είσοδο των γενόσημων σκευασμάτων στην αγορά και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών δημιουργεί η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας, η οποία έλαβε την τελική έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρόκειται για αναθεώρηση του γενικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον φαρμακευτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δύο δεκαετίες, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας.

Παράλληλα, με 592 ψήφους υπέρ, 35 κατά και 30 αποχές, η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε την Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες.

Υποχρεώσεις των εταιρειών για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι νέες πρόνοιες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπα τα τελευταία χρόνια τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης των ελλείψεων και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών Αρχών.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από τις φαρμακευτικές εταιρείες τη διάθεση φαρμάκων σε επαρκείς ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

Κοινές προμήθειες φαρμάκων από τα κράτη μέλη

Μια από τις σημαντικότερες πρόνοιες, ιδιαίτερα για χώρες με μικρές φαρμακευτικές αγορές όπως η Κύπρος, αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για την προμήθεια φαρμάκων.

Πέντε ή περισσότερα κράτη μέλη θα μπορούν, σε εθελοντική βάση, να προχωρούν σε συνεργατικές διαδικασίες προμηθειών για:

Κρίσιμα φάρμακα.

Ορφανά φάρμακα για τη θεραπεία σπάνιων παθήσεων.

Άλλα φάρμακα κοινού ενδιαφέροντος.

Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί προοπτικές ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης μικρότερων κρατών και βελτίωσης της πρόσβασής τους σε φαρμακευτικά προϊόντα.

Ταχύτερη είσοδος των γενόσημων στην αγορά

Η μεταρρύθμιση προβλέπει, επίσης, τη δυνατότητα των παρασκευαστών γενόσημων φαρμάκων να πραγματοποιούν ορισμένες προπαρασκευαστικές δραστηριότητες πριν από τη λήξη της περιόδου προστασίας του πρωτότυπου φαρμάκου, με στόχο την ταχύτερη είσοδό τους στην αγορά.

Για τα νέα φάρμακα καθορίζεται μέγιστη συνδυασμένη περίοδος κανονιστικής προστασίας 11 ετών.

Η βασική περίοδος περιλαμβάνει οκτώ έτη προστασίας των δεδομένων και ένα επιπλέον έτος προστασίας στην αγορά, κατά το οποίο δεν θα επιτρέπεται η εμπορική διάθεση γενόσημων ή βιοομοειδών φαρμάκων.

Πρόσθετες περίοδοι προστασίας θα μπορούν να παραχωρούνται εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παρεμβάσεις προβλέπονται και στην εσωτερική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την επιτάχυνση της αξιολόγησης των αιτήσεων για άδειες κυκλοφορίας.

Κίνητρα για την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται και η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Πέραν των αυστηρότερων απαιτήσεων για την ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων, θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών επιλογών.

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν νέα αντιμικροβιακά φάρμακα προτεραιότητας θα μπορούν να εξασφαλίζουν ένα επιπλέον έτος προστασίας δεδομένων μέσω μεταβιβάσιμου κουπονιού αποκλειστικότητας.

Κίνητρα προβλέπονται επίσης για την ανάπτυξη φαρμάκων για σπάνιες παθήσεις και θεραπειών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παιδιατρικού πληθυσμού.

Επιστροφή της παραγωγής κρίσιμων φαρμάκων στην Ευρώπη

Μέσω της Πράξης για τα Κρίσιμα Φάρμακα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να περιορίσει την εξάρτησή της από παραγωγικές μονάδες τρίτων χωρών.

Προβλέπεται η ανάπτυξη στρατηγικών βιομηχανικών έργων για τη δημιουργία, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας εντός της ΕΕ.

Οι εταιρείες που εξασφαλίζουν εθνική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων η κατά προτεραιότητα κάλυψη των αναγκών της ευρωπαϊκής αγοράς.

Παράλληλα, προβλέπεται ευνοϊκότερη μεταχείριση των προμηθευτών ανάλογα με το ποσοστό των φαρμακευτικών προϊόντων και των δραστικών ουσιών τους που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα κρίσιμα φάρμακα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αντιβιοτικά, ινσουλίνη, εμβόλια, παυσίπονα και φάρμακα για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων.