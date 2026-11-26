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Με πρόσχημα την αναπηρία, ο 65χρονος Τζον Άνσλοου (John Anslow) κατάφερε να παρασύρει μια 36χρονη μητέρα στο σπίτι του, όπου της επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα και τη δολοφόνησε. Ο άνδρας προσποιούνταν ότι είχε σοβαρά κινητικά προβλήματα, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ευάλωτο και ανήμπορο να μετακινηθεί χωρίς βοήθεια.

Το θύμα, η Σέρεϊς Μπέιλι 36ετών, τον συνάντησε τυχαία στον δρόμο στην περιοχή Γκρέιτ Μπριτζ, στη δυτική Αγγλία. Εκείνος της ζήτησε βοήθεια και να σπρώξει το αναπηρικό του αμαξίδιο του μέχρι την κατοικία του στο Γουέστ Μπρόμιτς. Η γυναίκα δέχθηκε, χωρίς να γνωρίζει ότι ο άνδρας προσποιούνταν αναπηρία.

Ο Άνσλοου αποδείχθηκε, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν στο δικαστήριο, ένας δυνατός και σωματικά ικανός άνδρας, που μπορούσε να περπατά χωρίς βοήθεια. Το δικαστήριο έκρινε ότι το αμαξίδιο αποτελούσε ουσιαστικά ένα «θεατρικό σκηνικό», το οποίο χρησιμοποιούσε για να δημιουργεί την εντύπωση ότι ήταν ακίνδυνος.



Δείτε βίντεο με την στιγμή που η 36χρονη βοηθάει τον δολοφόνο της

Η δολοφονία και η μεταφορά της σορού

Μέσα στο σπίτι του, ο 65χρονος επιτέθηκε αρχικά στη Μπέιλι, προκαλώντας της κάταγμα στη γνάθο και εκτεταμένα τραύματα και μώλωπες σε όλο της το σώμα και στη συνέχεια τη στραγγάλισε.

Μετά τη δολοφονία, ζήτησε τη βοήθεια της κόρης του, Χέιλι-Μαρί Φέργκιουσον, 42 ετών, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος και να απομακρύνουν τη σορό.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δύο να μεταφέρουν το σώμα της γυναίκας μέσα στο αναπηρικό αμαξίδιο, τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Σεπτεμβρίου 2025. Οι εικόνες έδειξαν τον Άνσλοου να περπατά κανονικά, ενώ μαζί με την κόρη του διένυσε περίπου 600 μέτρα μέχρι ένα κανάλι κοντά στην οδό Ράιντερς Γκριν.

Η σορός είχε γδυθεί και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο νερό, με μια πλάκα πεζοδρομίου δεμένη πάνω της με σχοινί απλώματος ρούχων, ώστε να βυθιστεί και να μην βγει στην επιφάνια. Το σώμα της 36χρονης εντοπίστηκε λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 Οκτωβρίου 2025.

Η Φέργκιουσον είχε μεταφέρει νωρίτερα πλάκες πεζοδρομίου στο σπίτι του πατέρα της, ενώ βοήθησε επίσης στην απομάκρυνση ρούχων και κλινοσκεπασμάτων με ίχνη αίματος. Μάλιστα, είχε φωτογραφίσει τη σορό τόσο μέσα στο σπίτι όσο και στο αναπηρικό αμαξίδιο.

Στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον Άνσλοου (βέλος 2) και την Φέργκιουσον (βέλος 1) να βαδίζουν γρήγορα, χρησιμοποιώντας το αναπηρικό αμαξίδιό του για να μεταφέρουν τη σορό της 36χρονης σε ένα κανάλι



Ισόβια για τον δολοφόνο, έξι χρόνια στην κόρη του

Ο Τζον Άνσλοου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 26 χρόνια, σε ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Γουόρστερ, στις 25 Νοεμβρίου 2026. Είχε προηγουμένως κριθεί ένοχος για τη δολοφονία στο δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ, τον Σεπτέμβριο.

Ο Τζον Άνσλοου

Ο δικαστής Σάιμον Ντρου KC αναφέρθηκε στο ιστορικό σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων του κατηγορουμένου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη το 2003 και βρισκόταν υπό καθεστώς ισόβιας επιτήρησης όταν σκότωσε τη Μπέιλι. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για βιασμούς δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 14 και 15 ετών, υπό την απειλή μαχαιριού.

Ο δικαστής εκτίμησε ότι, εάν ο Άνσλοου δεν πεθάνει στη φυλακή, θα είναι περίπου 90 ετών όταν θα μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκισής του υπό όρους.

Η κόρη του καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση νόμιμης ταφής. Ο δικαστής την επέκρινε για τον ενεργό ρόλο της στην απόκρυψη του εγκλήματος, αλλά και για το γεγονός ότι συμμετείχε στη μεταφορά της σορού, ενώ είχε προηγουμένως παραστεί σε θεματική εκδήλωση με θέμα τη σειρά «Peaky Blinders» στο Κόβεντρι.

Η Χέιλι-Μαρί Φέργκιουσον

Η Σέρεϊς Μπέιλι ήταν μητέρα ενός βρέφους έξι μηνών. Σε ανακοίνωσή της μετά την καταδίκη, η οικογένειά της ανέφερε ότι η απώλειά της έχει αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι το παιδί της στερήθηκε τη δυνατότητα να μεγαλώσει δίπλα στη μητέρα του.

protothema.gr