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Την επίσημη αναγνώριση της κυπριακής Κάρτας Πολυτέκνων από τις ελληνικές αρχές, ώστε οι Κύπριοι πολύτεκνοι να απολαμβάνουν αντίστοιχες εκπτώσεις και διευκολύνσεις με αυτές που παρέχονται στους Ελλαδίτες πολύτεκνους στην Κύπρο, ζητά η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων. Προς αυτή την κατεύθυνση, η υπουργός Μεταφορών, Εύη Τσολάκη, αναμένεται να αποστείλει επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς της Ελλάδας.

Το ζήτημα τέθηκε κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, στο πλαίσιο της συζήτησης των αιτημάτων των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Όπως επισημάνθηκε, ενώ οι Ελλαδίτες πολύτεκνοι δικαιούνται εκπτώσεις και διευκολύνσεις κατά την παραμονή τους στην Κύπρο, δεν ισχύει το ίδιο για τους Κύπριους πολύτεκνους που μεταβαίνουν στην Ελλάδα. Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ζητά, ως εκ τούτου, την επίσημη αναγνώριση της ανανεωμένης Κάρτας Πολυτέκνων Κύπρου από τις ελληνικές αρχές.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Αντρέας Νικηφόρου, διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο έχει ήδη επιληφθεί του ζητήματος, γνωστοποιώντας την πρόθεση της υπουργού να αποστείλει σχετική επιστολή στους ομολόγους της στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της συνεδρίας βρέθηκαν επίσης η παραχώρηση μειωμένων κομίστρων στις δημόσιες συγκοινωνίες και η αναθεώρηση των χορηγιών για την αγορά οικογενειακών οχημάτων. Τα αιτήματα καταγράφηκαν από τους εκπροσώπους των Υπουργείων Μεταφορών και Οικονομικών, οι οποίοι αναμένεται να τοποθετηθούν για το ενδεχόμενο υιοθέτησής τους τον Ιανουάριο του 2027.

Έκπτωση 50% στις δημόσιες συγκοινωνίες

Ένα άλλο βασικό αίτημα των οργανώσεων αφορά την παραχώρηση έκπτωσης 50% στα κόμιστρα των δημόσιων συγκοινωνιών, όχι μόνο στους φοιτητές τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, αλλά και στους γονείς τους, μέσω της έκδοσης της ηλεκτρονικής κάρτας Motion.

Σε ό,τι αφορά τους μαθητές, ο κ. Νικηφόρου ανέφερε ότι κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 συνολικά 2.674 μαθητές πολύτεκνων οικογενειών και 3.221 μαθητές πενταμελών οικογενειών επωφελήθηκαν από τη δωρεάν μετακίνησή τους με λεωφορεία μέσω της κάρτας Motion. Συνολικά, όπως ανέφερε, το κράτος επιδοτεί τη μετακίνηση περίπου 5.900 μαθητών.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η έκδοση καρτών για την παραχώρηση της έκπτωσης θα πρέπει να αφορά όσους κάνουν πράγματι χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, προκειμένου να αποφευχθούν αχρείαστες δαπάνες για την έκδοσή τους.

Στο τραπέζι οι χορηγίες για οικογενειακά οχήματα

Οι εκπρόσωποι των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών έθεσαν επίσης το ζήτημα της επαναξιολόγησης των χορηγιών για την αγορά οικογενειακών οχημάτων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, Σωτήρης Ιωάννου, απηύθυνε έκκληση όπως οι χορηγίες επικεντρωθούν κυρίως στην αγορά συμβατικών ή υβριδικών αυτοκινήτων, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο κόστος αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.

Από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, ο ανώτερος οικονομικός λειτουργός, Ηλίας Μαλλής, ανέφερε ότι τα αιτήματα χρήζουν περαιτέρω μελέτης, καθώς και της έγκρισης του πολιτικού προϊσταμένου του Υπουργείου.

Διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει τις ανάγκες των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι οποιεσδήποτε προτάσεις για τη θέσπιση νέων μέτρων ή την επέκταση υφιστάμενων θα πρέπει να υποβληθούν από το Υπουργείο Μεταφορών, συνοδευόμενες από την ανάλογη κοστολόγηση, προκειμένου να αξιολογηθούν.