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Σε νέο ρεπορτάζ του το BBC, φέρνει στο φως τις μαρτυρίες γυναικών στο Ιράν που καταδικάστηκαν σε πολλά χρόνια φυλάκισης, ακόμα και στην επιβολή θανατικής ποινής.

Η 21χρονη Ταράνεχ Ραχίμι βρίσκεται αντιμέτωπη με την εσχάτη των ποινών μετά τη σύλληψή της κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς, σύμφωνα με τον ξάδελφό της, τα πόδια της έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα από ξυλοδαρμούς, ενώ λοίμωξη στο αυτί, που προκλήθηκε από τραυματισμό στο κεφάλι ο οποίος δεν αντιμετωπίστηκε ιατρικά, έχει επηρεάσει την ισορροπία της.

«Προσπαθεί να κρατήσει ψηλά το ηθικό της», λέει στο BBC News Persian ο Μασούντ Νουρμοχαμαντί, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ. Ωστόσο, όπως προσθέτει, «υπάρχουν ημέρες που ξεσπά σε κλάματα».

Η Ταράνεχ συνελήφθη μαζί με τη δίδυμη αδελφή της, Ρομίνα, αφού συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος. Όταν η μητέρα τους κατάφερε να τις δει για πρώτη φορά στη φυλακή, τα πρόσωπά τους ήταν τόσο πρησμένα και γεμάτα μώλωπες, ενώ τα μαλλιά τους είχαν τραβηχτεί, ώστε μπορούσε να τις αναγνωρίσει μόνο από τις φωνές τους, σύμφωνα με τον ξάδελφό τους.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Ταράνεχ εξαναγκάστηκε να υπογράψει ομολογία, όταν οι ανακριτές την απείλησαν ότι θα βιάσουν την αδελφή της μπροστά στα μάτια της.

Iran has sentenced 21-year-old Taraneh Rahimi to death and her twin sister, Romina, to 36 years in prison for participating in anti-government protests.



Their family alleges that both women were severely tortured and forced to confess to charges including "waging war against… pic.twitter.com/KZW34G7iUZ October 23, 2026

Έξι γυναίκες καταδικασμένες σε θάνατο για τις διαδηλώσεις

Η Ταράνεχ είναι μία από τις έξι γυναίκες που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο μέσα στο 2026 για υποθέσεις που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη Μαΐ Σάτο, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν.

Αν και ο αριθμός των ανδρών που έχουν καταδικαστεί είναι πολύ μεγαλύτερος, η καταδίκη γυναικών διαδηλωτριών και αντιφρονούντων σε θάνατο έχει λάβει διαστάσεις που δεν έχουν καταγραφεί εδώ και δεκαετίες. Η ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας για το Ιράν, Ράχα Μπαχρεϊνί, κάνει λόγο για μια «φρικτή αύξηση» των πολιτικά υποκινούμενων εκτελέσεων.

Οι δύο αδελφές συνελήφθησαν στα τέλη Ιανουαρίου, περίπου δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των διαδηλώσεων.

Η οικογένειά τους δεν γνώριζε επί περισσότερους από τρεις μήνες πού κρατούνταν. Οι δύο γυναίκες δικάστηκαν για τη συμμετοχή τους σε κινητοποιήσεις στην Ισφαχάν, στην περιοχή όπου σκοτώθηκε μέλος των δυνάμεων ασφαλείας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Το BBC αναφέρει ότι έχει δει μέρος εγγράφου καταδίκης της Ταράνεχ, στο οποίο αναφέρεται ότι κρίθηκε ένοχη για «μοχαρεμπέχ», αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή βάσει του ιρανικού Ποινικού Κώδικα. Ως στοιχείο της κατηγορίας αναφέρεται η «επίδειξη αιχμηρού όπλου με πρόθεση να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή ανθρώπων». Η Ρομίνα καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για συνέργεια στο ίδιο αδίκημα.

Ο ξάδελφός τους υποστηρίζει ότι και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες και ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Ταράνεχ είχε στην κατοχή της αιχμηρό όπλο. Η Μαΐ Σάτο σημειώνει ότι οι αδελφές περιλαμβάνονται σε υπόθεση δέκα καταδικασθέντων σε θάνατο, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ποια ακριβώς πράξη αποδίδεται στον καθένα.

Το Ιράν καταδίκασε σε θάνατο την 21χρονη Ταράνε Ραχίμι και την δίδυμη αδελφή της, Ρομίνα, σε 36 χρόνια φυλάκισης

«Ελπίζω να δω ένα ελεύθερο Ιράν πριν από την αγχόνη»

Οι καταγγελίες για κακομεταχείριση δεν περιορίζονται στις δύο αδελφές. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, οι δικηγόροι τους έχουν υποβάλει καταγγελία για βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση κατά την ανάκριση. Ωστόσο, η έρευνα διεξάγεται από αξιωματούχο τον οποίο οι ίδιες κατηγορούν για βασανιστήρια, υποστηρίζει το βρετανικό δημοσίευμα.

Ανάλογες δραματικές εκκλήσεις απευθύνουν και άλλες γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με την εκτέλεση. Η Μαχμπουμπέ Σαμπανί, 33 ετών, πολιτικός μηχανικός, καταδικάστηκε σε θάνατο τον Σεπτέμβριο βάσει της ιρανικής νομοθεσίας περί κατασκοπείας. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε μεταφέρει τραυματισμένους διαδηλωτές.

Σε ηχητικό μήνυμα από τη φυλακή της Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, απηύθυνε έκκληση για βοήθεια τόσο για την ίδια όσο και για τις συγκρατούμενές της. «Όλοι βρίσκονται σε τρομερή ψυχολογική κατάσταση, ιδιαίτερα εκείνοι των οποίων οι ποινές έχουν οριστικοποιηθεί», ανέφερε.

Στην ίδια φυλακή κρατείται και η 23χρονη Νατζμέ Αμινί, η οποία συνελήφθη μετά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε θάνατο για βλασφημία, αναφέρει το BBC.

«Όσο είμαι ζωντανή, έχω μία ελπίδα: να δω ένα ελεύθερο και ευημερούν Ιράν πριν τελειώσει η ζωή μου στην αγχόνη», αναφέρεται σε ηχητικό μήνυμα που της αποδίδεται.

Αντιμέτωπη με την εκτέλεση βρίσκεται επίσης η 27χρονη Μοντζντέχ Χασεμί Μπαζαργκανί, η οποία συνελήφθη τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι καταδικάστηκε για κατηγορίες που περιλαμβάνουν κατασκοπεία. Σε ηχητικό από τηλεφωνική επικοινωνία της με τη φυλακή, το οποίο δημοσιοποίησε η ιρανική οργάνωση Tavaana με έδρα τις ΗΠΑ, καταγγέλλει ξυλοδαρμούς στο κεφάλι, στον λαιμό και στο σώμα, καθώς και εξαναγκασμό σε ομολογία.

«Με κατηγόρησαν για κατασκοπεία. Λένε ότι πληρώθηκα γι’ αυτό. Αν είχα πληρωθεί για κατασκοπεία, θα είχα αυτοκίνητο ή σπίτι. Δεν έχω τίποτα», ακούγεται να λέει.

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτηρίζει τις κατηγορίες και στις τέσσερις υποθέσεις πολιτικά υποκινούμενες.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι έχουν ταυτοποιηθεί ως νεκροί από την καταστολή που ακολούθησε τις διαδηλώσεις, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν διαδηλωτές. Η οργάνωση εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος. Η ιρανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, αποδίδει την αναταραχή στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «τρομοκράτες» και «ταραχοποιούς», και υποστηρίζει ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 3.117, συμπεριλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Η Μαΐ Σάτο αναφέρει ότι τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν ήδη εκτελεστεί σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Επιπλέον, εντοπίζει άλλες τρεις γυναίκες που καταδικάστηκαν σε θάνατο μέσα στο 2026 για διαφορετικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων για βλασφημία, «διαφθορά επί της Γης» και κατασκοπεία. Συνολικά, οι εννέα θανατικές καταδίκες γυναικών ξεπερνούν όσες είχε καταγράψει η HRANA για παρόμοια αδικήματα σε ολόκληρη τη δεκαετία έως το 2025, με τον αριθμό να μην ξεπερνά τις τρεις σε κανένα έτος.

Τρεις από τις καταδίκες που συνδέονται με τις διαδηλώσεις έχουν ανατραπεί, αν και δύο υποθέσεις παραπέμφθηκαν εκ νέου σε δίκη. Η Σάτο προειδοποιεί για ένα «ολοένα και συχνότερο μοτίβο», κατά το οποίο θανατικές καταδίκες που ακυρώνονται επανεπιβάλλονται από άλλο δικαστικό τμήμα όταν υποχωρεί η δημόσια προσοχή.

This is the story of Taraneh and Romina Rahimi. Twin sisters dragged from their beds, tortured, abused and sentenced by the Iranian regime.



They are two of many young people in Iran facing death or imprisonment for the crime of demanding to live free.



They will not go silently… pic.twitter.com/uRyRD9KlRa — Roberta Metsola (@EP_President) September 15, 2026

Η απάντηση της Τεχεράνης

Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες για βασανιστήρια, σεξουαλική κακοποίηση και αύξηση των θανατικών ποινών για υποθέσεις που συνδέονται με τις διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «παραπλανητικές».

Υποστήριξε ότι οι καταδίκες για τα γεγονότα του Ιανουαρίου αφορούσαν υποθέσεις «εσκεμμένης δολοφονίας» ή «μοχαρεμπέχ» και ότι η θανατική ποινή δεν επιβλήθηκε για ειρηνική διαμαρτυρία.

Η πρεσβεία πρόσθεσε ότι οι δικαστικές διαδικασίες διεξάγονται σύμφωνα με το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου, ενώ υπογράμμισε ότι «οι ομολογίες που αποσπώνται υπό πίεση δεν έχουν καμία νομική ισχύ».

Το Ιράν εκτελεί περισσότερους ανθρώπους ανά κάτοικο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ. Η HRANA κατέγραψε 2.003 εκτελέσεις από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2026, μεταξύ των οποίων 47 γυναίκες, στη συντριπτική πλειονότητα για αδικήματα όπως η ανθρωποκτονία και η διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: iefimerida.gr