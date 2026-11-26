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Μπορεί το στέμμα της Miss Universe 2026 να κατέκτησε η Τζένιφερ Μπαρέτο από το Πουέρτο Ρίκο, ωστόσο η Ρωσίδα Αλεξάντρα Στάσκεβιτς (Aleksandra Stashkevich) κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας πλήθος εγκωμιαστικών σχολίων για την εμφάνισή της.
Η 27χρονη Μπαρέτο ξεχώρισε στον επετειακό, 75ο διαγωνισμό ομορφιάς, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Η διοργάνωση συγκέντρωσε 116 διαγωνιζόμενες από χώρες και περιοχές ολόκληρου του κόσμου.
Δείτε τη Miss Universe 2026
Η 21χρονη Στάσκεβιτς από τη Ρωσία, η οποία, αν και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία από τις 30 θέσεις της τελικής φάσης, δέχεται κολακευτικά σχόλια για την εμφάνισή της στην πλατφόρμα του X.
Κάτω από αναρτήσεις με φωτογραφίες της από τον διαγωνισμό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν τον θαυμασμό τους, εστιάζοντας στην ομορφιά και την εικόνα της. «Οι Ρωσίδες είναι υπέροχες» έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της ομορφιάς». «Είναι τόσο υπέροχη, γι’ αυτό τη μισούν» ανέφερε ένα ακόμη σχόλιο.
Η μη πρόκριση της Στάσκεβιτς στην τελική 30άδα προκάλεσε επίσης απορίες. «Πώς είναι δυνατόν να μην μπήκε καν στην πρώτη 30άδα;» αναρωτήθηκε κάποιος, ενώ άλλος υποστήριξε ότι η Ρωσίδα άξιζε τουλάχιστον μια θέση στην πρώτη 12άδα. Το ίδιο πρόσωπο στάθηκε σε φωτογραφία της στην οποία εμφανίζεται με ελάχιστο μακιγιάζ, επισημαίνοντας ότι η φυσική της ομορφιά ήταν αρκετή για να ξεχωρίσει.
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Ποια είναι η Αλεξάντρα Στάσκεβιτς
Η Αλεξάντρα Στάσκεβιτς γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 2005 στο Τουμέν της Ρωσίας. Εκτός από την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ, έχει σημαντική αθλητική διαδρομή, καθώς έχει αναδειχτεί επτά φορές πρωταθλήτρια Ρωσίας στο cheerleading, ενώ έχει αποκτήσει και τον τίτλο της υποψήφιας για τον βαθμό του μάστερ στον αθλητισμό. Ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο άθλημα για περισσότερα από 11 χρόνια και συμμετείχε σε αγώνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Παράλληλα, έχει επιλέξει να ακολουθήσει τον δρόμο της δημοσιογραφίας. Σπουδάζει στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Κρατικού Πανεπιστημίου του Τουμέν και έχει εργαστεί ως αθλητική συντάκτρια.
Η πρώτη σημαντική παρουσία της σε διαγωνισμό ομορφιάς ήταν το 2023, όταν συμμετείχε στα καλλιστεία Miss Russia. Τότε, σε ηλικία 18 ετών, κατάφερε να φτάσει στην πρώτη δεκάδα, ενώ ξεχώρισε και στον διαγωνισμό, παρουσιάζοντας ένα χορευτικό και ακροβατικό πρόγραμμα.