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Αυτά τα Χριστούγεννα, η Epic σου δίνει όχι μία, αλλά δύο μοναδικές προσφορές για να διαλέξεις. Αν θέλεις νέο smartphone τότε στην Epic μπορείς να το αποκτήσεις με έως €300 έκπτωση. Αν πάλι δεν θες νέο smartphone, τότε η Epic σου δίνει 6 μήνες δωρεάν πάγιο!

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μεταφέρεις τον αριθμό σου στο πλάνο 5G Unlimited Max Plus για απεριόριστη επικοινωνία με τις 5G ταχύτητες του αξιόπιστου δικτύου της Epic, και να διαλέξεις την προσφορά που επιθυμείς ανάλογα με τις ανάγκες σου.

Μέσα από μια μεγάλη γκάμα smartphones, που περιλαμβάνει και τα πιο περιζήτητα μοντέλα της αγοράς, μπορείς να επιλέξεις τη συσκευή που ονειρεύεσαι και να την κάνεις δική σου από €0 αρχικά και έως €300 έκπτωση. Προτιμάς να μην αλλάξεις κινητό; Τότε έχεις 6 μήνες δωρεάν πάγιο!

Πάντως, ό,τι κι αν διαλέξεις, θα είναι σίγουρα Epic!

Συνδέσου σε οποιοδήποτε κατάστημα Epic ή επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την Κύπρο, online στο epic.com.cy, ή τηλεφωνικά στο 159 και κάνε στον εαυτό σου το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο.

Για πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις: https://go.epic.com.cy/el/ChristmasOffer