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Τη στιγμή που το δημόσιο χρέος της Κύπρου οδεύει προς ραγδαία αποκλιμάκωση, το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) προειδοποιεί ρητά ότι οι εντυπωσιακοί δείκτες δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Πέρα από την παγκόσμια γεωπολιτική αβεβαιότητα, την ενεργειακή εξάρτηση και την κλιματική αλλαγή, η νέα Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΜΣΔΔΧ) 2027–2029 που ανακοινώθηκε στις 25 Νοεμβρίου καταγράφει δύο κρίσιμες εσωτερικές παραμέτρους που καθιστούν επιτακτική τη διατήρηση χαμηλού κινδύνου αναχρηματοδότησης. Τον υπό εξέλιξη διάλογο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και τον προκαταρκτικό προγραμματισμό για τη σταδιακή αποπληρωμή του εσωτερικού δανεισμού προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).

Το έγγραφο που ετοιμάστηκε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αποτυπώνει την καθοδική πορεία του χρέους. Από 55,1% του ΑΕΠ το 2025, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει στο 48,9% το 2026, 45,1% το 2027, 40,7% το 2028 και στο 37,3% έως το τέλος του 2029, διασφαλίζοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία θα αντέξει κάθε εσωτερική και εξωτερική πρόκληση.

Προσοχή την επόμενη τριετία

Για να εξουδετερώσει τους κινδύνους αναχρηματοδότησης, επιτοκίων και ρευστότητας, το ΓΔΔΧ θέτει επτά αυστηρά ποσοτικά όρια για την επόμενη τριετία:

Διατήρηση της μέσης εναπομείνασας διάρκειας του εμπορεύσιμου χρέους τουλάχιστον στα 8 έτη (ήδη στα 7,9 έτη τον Αύγουστο του 2026), ώστε το κράτος να έχει χρόνο ανασχεδιασμού αν ξεσπάσει κρίση. Οι ετήσιες ανάγκες αναχρηματοδότησης κλειδώνουν κάτω από το 10% του ΑΕΠ μέχρι το 2030 —ένα όριο αισθητά πιο συντηρητικό από το 15% του ΑΕΠ – που θεωρεί αποδεκτό το ΔΝΤ για χώρες με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, λόγω της μικρότερης ρευστότητας της κυπριακής αγοράς. Το χρέος διάρκειας έως 12 μηνών δεν θα υπερβαίνει το 2% του συνολικού χρέους, αποφεύγοντας την έκθεση σε απότομες αυξήσεις επιτοκίων. Διατήρηση ταμειακών διαθεσίμων που καλύπτουν τουλάχιστον τις ανάγκες των επόμενων 6 μηνών (στο τέλος Αυγούστου 2026 τα διαθέσιμα υπερκάλυπταν το 100% των αναγκών 12 μηνών). Η διαφορά μεταξύ του μέσου επιτοκίου του χρέους (στο 1,98% τον Αύγουστο του 2026) και του ονομαστικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ να παραμείνει αρνητική, διασφαλίζοντας την αυτόματη σταθεροποίηση του χρέους Με το 68,46% του χρέους κλειδωμένο σε σταθερό επιτόκιο και το κυμαινόμενο να έχει ήδη υποχωρήσει στο 31,54% (από 34,88% το 2025) χάρη στις αποπληρωμές προς τον ΕΜΣ, το πλαφόν προστατεύει τον προϋπολογισμό από τις αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος παραμένει ουσιαστικά μηδενικός (0% από τον Μάρτιο του 2020 μετά την εξόφληση του ΔΝΤ), με τον νέο δανεισμό να περιορίζεται αποκλειστικά σε ευρώ.

Το «όπλο» των πλεονασμάτων

Η ραχοκοκαλιά της στρατηγικής στηρίζεται στη διατήρηση σταθερών ρυθμών ανάπτυξης (2,7% το 2026, 2,9% το 2027 και περίπου 3% ετησίως την περίοδο 2028–2029) και ισχυρών δημοσιονομικών πλεονασμάτων της Γενικής Κυβέρνησης (2,8% του ΑΕΠ το 2026, 3,7% το 2027 και 3,5% την περίοδο 2028–2029). Αυτή η δημοσιονομική υπεραπόδοση περιορίζει δραστικά τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 96,9% του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης:

2027: Απέναντι σε λήξεις χρέους ύψους €2,49 δισ., το προβλεπόμενο δημοσιονομικό πλεόνασμα των €1,31 δισ. περιορίζει τις καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες στα €1,18 δισ. (3,1% του ΑΕΠ).

2028: Με λήξεις χρέους €2,68 δισ. και πλεόνασμα €1,46 δισ., οι ανάγκες διαμορφώνονται στα €1,22 δισ. (3,0% του ΑΕΠ).

2029: Έρχεται η μεγάλη ανατροπή, καθώς οι λήξεις χρέους υποχωρούν στα €1,28 δισ. και υπερκαλύπτονται πλήρως από το προβλεπόμενο δημοσιονομικό πλεόνασμα των €1,67 δισ., αφήνοντας καθαρό πλεόνασμα €380 εκατ.

Το σενάριο ΗΠΑ–Ιράν και τα ακριβότερα επιτόκια

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ανάλυση των εξωγενών κινδύνων στην έκθεση. Το ΓΔΔΧ εστιάζει στις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στο αδιέξοδο των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν και στην εξαγγελία της Ουάσιγκτον (Αύγουστος 2026) για την «πιο καταστροφική οικονομική επιχείρηση» και «πρωτοφανή αποκλεισμό» κατά του Ιράν —μια εξέλιξη που απειλεί με σοβαρές διαταραχές τις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις καθαρές εξαγωγές.

Σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό που αναζωπυρώθηκε στο 4,0% το 2026 (έναντι 0,1% το 2025) λόγω ενεργειακών πιέσεων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προχώρησε σε νέες αυξήσεις επιτοκίων από τον Ιούνιο του 2026. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την έκθεση, πως η αναχρηματοδότηση παλαιότερων δανείων θα γίνεται πλέον με συγκριτικά υψηλότερο κόστος.

Ήδη, το μέσο σταθμικό κόστος του χαρτοφυλακίου χρέους αυξήθηκε από το ιστορικό χαμηλό του 1,58% στο τέλος του 2022 στο 1,98% τον Αύγουστο του 2026, αν και η επιβάρυνση από πληρωμές τόκων παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, στο 0,7% του ΑΕΠ και στο 3,5% των κρατικών εσόδων (στοιχεία τέλους Ιουνίου 2026).

