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Από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, με ένα μόνο κλικ στη φόρμα συμμετοχής, οι καταναλωτές μπαίνουν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν κουπόνια Lidl Plus συνολικής αξίας 1.000€ ο καθένας.

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που θέλουμε τα φώτα πιο λαμπερά, τα τραπέζια πιο πλούσια και κάθε στιγμή να τη ζούμε στο έπακρο. Είναι η στιγμή που λέμε «ναι» σε όλα όσα αγαπάμε, μοιραζόμαστε αληθινές χαρές και προσφέρουμε ακόμα περισσότερα στους ανθρώπους μας. Φέτος, στη Lidl Κύπρου, τα γιορτάζουμε «με τα χίλια» και όταν λέμε χίλια, το εννοούμε!

Γιατί τη φετινή εορταστική περίοδο, η διάθεση να τα δώσουμε όλα έχει τη μεγαλύτερη ανταμοιβή, κάνοντας τα Χριστούγεννα ακόμα καλύτερα. Από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, 30 τυχεροί θα κερδίσουν κουπόνια Lidl Plus συνολικής αξίας 1.000€ ο καθένας, αποκτώντας ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελούν και να απολαμβάνουν όσα αγαπούν, γεμίζοντας το καλάθι τους χωρίς έγνοιες και τη νέα χρονιά.

Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Μπείτε στο www.lidl.com.cy από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου.

Συμπληρώστε τη φόρμα: Συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα από τα μεγάλα δώρα της χρονιάς.

Με κεντρικό μήνυμα «Καλύτερα Χριστούγεννα με τα 1.000!», η Lidl Κύπρου επιβραβεύει τους καταναλωτές με τον πιο άμεσο και απλό τρόπο, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη για τις γιορτές αλλά και το ξεκίνημα του νέου έτους.

Κατεβάστε τώρα το Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, κάντε γρήγορα και εύκολα την εγγραφή σας και ζήστε φέτος τα Χριστούγεννα…..με τα χίλια!

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:

corporate.lidl.com.cy

team.lidl.com.cy

lidlfoodacademy.com.cy

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