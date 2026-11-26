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Η Αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας στην περίπτωση της 38χρονης οικιακοής βοηθού που εντοπίστηκε νεκρή την Τετάρτη στο σπίτι όπου εργαζόταν, στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες της Αστυνομίας, ο θάνατος της αλλοδαπής γυναίκας οφείλονται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια, ωστόσο οριστικό πόρισμα θα υπάρξει μετά τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής και των ιστοπαθλογικών αναλύσεων.

Προς την κατεύθυνση των παθολογικών αιτιών θανάτου δείχνουν και οι καταθέσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος της ηλικιωμένης γυναίκας στην οποία εργαζόταν η άτυχη 38χρονη και οι οποίες αναφέρουν ότι η οικιακή βοηθός αντιμετώπιζε πολλά και σοβαρα θέματα υγείας.