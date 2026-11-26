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H Ελλάδα εφαρμόζει τον σχεδιασμό της βάσει του Διεθνούς Δικαίου και δεν ζητά άδεια από τρίτες χώρες για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Τάσος Χατζηβασιλείου. «Όλοι όσοι το προηγούμενο διάστημα κατηγορούσαν το Υπουργείο Εξωτερικών για δήθεν ενδοτισμό και υποστήριζαν ότι θα ζητούσαμε άδεια από την Τουρκία, διαψεύστηκαν παταγωδώς από την πραγματικότητα», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 της Ελλάδας.

Όπως επισήμανε, «η Ελλάδα ούτε φοβάται να εφαρμόσει τον σχεδιασμό της ούτε φοβάται να εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο».

Αναφερόμενος στην Κάσο, επανέλαβε ότι οι εργασίες τότε πραγματοποιήθηκαν βάσει προγραμματισμού και απέρριψε ως «ευφάνταστα» τα σενάρια που έχουν διακινηθεί περί υποχώρησης της ελληνικής πλευράς.

Ο κ. Χατζηβασιλείου απέρριψε κατηγορηματικά σενάρια περί άμεσης ή έμμεσης εμπλοκής της Ελλάδας σε πολεμικές ενέργειες, χαρακτηρίζοντάς τα «σενάρια επιστημονικής φαντασίας». «Η Ελλάδα ακολουθεί μια πολιτική αρχών και θέσεων και παραμένει δύναμη ευθύνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», κατέληξε.

Είπε εξάλλου ότι «η Κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα, δεν δέχεται παράνομα τετελεσμένα και υπερασπίζεται το εθνικό συμφέρον. Αυτό για εμάς συνιστά πατριωτισμό της ευθύνης».

Αναφερόμενος στην τελευταία τουρκική NAVTEX, ο κ. Χατζηβασιλείου τη χαρακτήρισε κίνηση «χωρίς ουσία και χωρίς νομική βάση», επισημαίνοντας ότι η ελληνική απάντηση θα δοθεί με τα κατάλληλα διπλωματικά μέσα. «Η αντίδρασή μας δεν υπαγορεύεται από τις κινήσεις τρίτων. Είμαστε σοβαρή χώρα και δύναμη Δικαίου. Όταν η Ελλάδα προκαλείται, απαντά με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα», σημείωσε.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είπε ότι η χώρα έχει αποδείξει πως δεν παραμένει παθητική απέναντι σε απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπενθύμισε ότι μετά το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η Ελλάδα προχώρησε στη συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο, ενώ μετά την επικύρωση του μνημονίου από την Ανατολική Λιβύη συμφωνήθηκε με το Κάιρο η επανέναρξη των συζητήσεων για την επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημειώνοντας ότι τόσο η Επίτροπος για τη Μεσόγειο Ντούμπραβκα Σουίτσα όσο και η Ιρλανδική Προεδρία κατέστησαν σαφές ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και στερείται νομικής βάσης. «Η Ευρώπη ξεκαθαρίζει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και παράλογο. Το αποδέχονται μόνο η Τουρκία και η Λιβύη», ανέφερε.

ΚΥΠΕ