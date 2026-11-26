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Στις 9 Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας επί του αιτήματος της υπεράσπισης για διεξαγωγή δίκης εντός δίκης, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης των «χρυσών διαβατηρίων», με κατηγορούμενο, μεταξύ άλλων, τον πρώην υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Χάρις Καραολίδου, αγορεύοντας επί των ενστάσεων που ήγειρε ο συνήγορος υπεράσπισης έξι εκ των κατηγορουμένων, Ηλίας Στεφάνου, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περιθώριο διεξαγωγής δίκης εντός δίκης στο ευρύ πλαίσιο που θέτει η υπεράσπιση, επικαλούμενη τον ανεπαρκή προσδιορισμό των δεδομένων που φέρονται να λήφθηκαν αντισυνταγματικά ή παράνομα.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η υπεράσπιση ουσιαστικά καλεί το Δικαστήριο να εξετάσει το σύνολο του περιεχομένου κάθε κατασχεθείσας ηλεκτρονικής συσκευής, να διαπιστώσει ποια δεδομένα συνιστούν επικοινωνία και ακολούθως, εάν υπήρξε παραβίαση των σχετικών διαταγμάτων.

Τυχόν έγκριση του αιτήματος, υπογράμμισε, θα οδηγήσει σε «μια ατέρμονη διαδικασία», της οποίας το αντικείμενο θα είναι «ασαφές και απροσδιόριστο».

Η κ. Καραολίδου εξέφρασε τη συγκατάθεσή της για τη διεξαγωγή περιορισμένης έκτασης δίκης εντός δίκης, αποκλειστικά ως προς την παραλαβή των κινητών τηλεφώνων ως αντικειμένων και όχι ως προς τα ηλεκτρονικά δεδομένα που εξήχθησαν από αυτά, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία μπορούν να εξεταστούν κατά τον χρόνο που θα ζητηθεί η κατάθεσή τους. Επισήμανε, ωστόσο, την αντιφατικότητα που, κατά τη θέση της, παρουσιάζουν οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης, καθώς στο έγγραφο που κατέθεσε ο συνήγορος υπεράσπισης, Ηλίας Στεφάνου αφενός αναγνωρίζεται ότι η λήψη των συγκεκριμένων τεκμηρίων ήταν νομότυπη και αφετέρου προβάλλεται ισχυρισμός περί παραβίασης του εντάλματος έρευνας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι, ενώ στα εντάλματα έρευνας περιλαμβάνονταν ασφαλιστικές δικλίδες, στα διατάγματα πρόσβασης δεν προβλέπονταν αντίστοιχοι περιορισμοί, ζητώντας από την υπεράσπιση να προσδιορίσει επακριβώς τις παραβιάσεις που επικαλείται.

Από πλευράς του, ο Ηλίας Στεφάνου επέμεινε στη θέση του, υποστηρίζοντας ότι η εξέταση των αντικειμένων, χωρίς να εξεταστεί το περιεχόμενό τους, δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της ένστασης. «Το αντικείμενο ως αντικείμενο έχει ένα περιεχόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο εκατομμύρια ηλεκτρονικά αρχεία

Υπενθυμίζεται ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει τη διεξαγωγή ενιαίας δίκης εντός δίκης για σειρά εγγράφων και ηλεκτρονικών δεδομένων που παραλήφθηκαν από τα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Δημητριάδης, κατά την εκτέλεση ενταλμάτων έρευνας τον Ιούλιο του 2021.

Οι ενστάσεις της εδράζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες, οι οποίοι αφορούν το δικηγορικό απόρρητο, το συνταγματικά κατοχυρωμένο απόρρητο της επικοινωνίας, τη φερόμενη παραβίαση των όρων των ενταλμάτων έρευνας και των διαταγμάτων πρόσβασης, καθώς και τη σχετικότητα των τεκμηρίων με την υπόθεση.

Η υπόθεση αφορά τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις 19 επενδυτών από την Ασία. Στο εδώλιο βρίσκονται ο πρώην υπουργός και άλλα εννέα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία αντιμετωπίζουν συνολικά 84 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αδικήματα δωροδοκίας, δεκασμού, συνωμοσίας προς καταδολίευση και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.