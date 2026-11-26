Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τη δυνατότητα παρέμβασης στη δραστηριότητα των νευρώνων μέσω υπερήχων και μαγνητοηλεκτρικών νανοσωματιδίων, τη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων του ανθρώπινου εγκεφάλου και την ανάπτυξη τεχνολογιών διασύνδεσης εγκεφάλου και υπολογιστή διερευνούν επιστήμονες, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων για νευρολογικές παθήσεις.

Στην ερευνητική αυτή προσπάθεια συμμετέχει και η Κύπρος μέσω του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), το οποίο αποτελεί τον μοναδικό κυπριακό εταίρο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου META-BRAIN.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Horizon Europe, με προϋπολογισμό σχεδόν €3,5 εκατ., και επικεντρώνεται στην κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου και στη διερεύνηση νέων δυνατοτήτων θεραπευτικής παρέμβασης μέσω μαγνητοηλεκτρικών νανοτεχνολογιών και υπερήχων.

Στο πλαίσιο του έργου, το ΙΝΓΚ διοργάνωσε διήμερο επιστημονικό συνέδριο στη Λευκωσία, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν ερευνητικά αποτελέσματα και τεχνολογίες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Ψηφιακά δίδυμα του ανθρώπινου εγκεφάλου

Στο επίκεντρο των παρουσιάσεων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα λεγόμενα ψηφιακά δίδυμα εγκεφάλου (Digital Brain Twins), δηλαδή υπολογιστικά μοντέλα που επιτρέπουν στους επιστήμονες να μελετούν την εγκεφαλική δραστηριότητα και την επίδραση διαφορετικών παρεμβάσεων σε αυτήν.

Παρουσιάστηκαν επίσης νευρωνικές διεπαφές με βάση τη γραφίνη, καθώς και τεχνολογίες διασύνδεσης εγκεφάλου και υπολογιστή (Brain Computer Interface – BCI).

Η Δρ Μαργαρίτα Ζαχαρίου του ΙΝΓΚ παρουσίασε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα υπολογιστικά μοντέλα στη μελέτη της επίδρασης των υπερήχων και των μαγνητοηλεκτρικών νανοσωματιδίων στη δραστηριότητα των νευρώνων.

Η συντονίστρια του META-BRAIN, καθηγήτρια Mavi Sánchez-Vives, αναφέρθηκε στη δραστηριότητα του εγκεφαλικού φλοιού σε συχνότητες βραδέων κυμάτων και στις δυνατότητες ρύθμισής τους μέσω εξωτερικών ερεθισμάτων.

Επιληψία, Πάρκινσον, πολλαπλή σκλήρυνση και διαχείριση του πόνου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση για τις δυνατότητες αξιοποίησης τεχνικών νευροτροποποίησης στην κλινική πράξη.

Στο πλαίσιο συζήτησης που συντόνισε η Δρ Μαργαρίτα Ζαχαρίου, παρουσιάστηκαν από τον Ραφαήλ Πίτσιλλο καθιερωμένες τεχνικές νευροτροποποίησης που έχουν ήδη εγκριθεί για κλινική χρήση.

Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή του Δρος Ανδρέα Κούππαρη, του καθηγητή Μάριου Παντζαρή και του Δρος Δημήτρη Σωκράτους από το ΙΝΓΚ, με αντικείμενο την αξιοποίηση τεχνικών νευροτροποποίησης στη φαρμακοανθεκτική επιληψία, στη νόσο του Πάρκινσον, στη διαχείριση του πόνου και στην πολλαπλή σκλήρυνση.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΙΝΓΚ, παρά τις σημαντικές προοπτικές που δημιουργούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες, η ενδεχόμενη εφαρμογή τους στην κλινική πράξη προϋποθέτει ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και την εξασφάλιση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Από την καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας στην ψηφιακή προσομοίωση

Κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε πρακτικό εργαστήριο για επιστήμονες που βρίσκονται στην αρχή της ερευνητικής τους σταδιοδρομίας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μεθόδους ανάλυσης και προσομοίωσης της δραστηριότητας μεμονωμένων νευρώνων και νευρωνικών δικτύων, αλλά και να δοκιμάσουν φορητά συστήματα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και εφαρμογές διασύνδεσης εγκεφάλου και υπολογιστή.

Η ερευνητική ομάδα του ΙΝΓΚ παρουσίασε επίσης τη δουλειά της στο πλαίσιο του META-BRAIN μέσω επιστημονικών αναρτήσεων, με τη συμβολή των Δρος Αγησίλαου Ματαλλιωτάκη, Δρος Στέλας Μακρή, Ραφαήλ Πίτσιλλου και Δημήτρη Δημητρίου.

Η Δρ Μαργαρίτα Ζαχαρίου, κύρια ερευνήτρια του ευρωπαϊκού έργου στην Κύπρο, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας επιστημόνων από διαφορετικά ερευνητικά πεδία για την καλύτερη κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Δημοκρατίας και πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτρης Σκουρίδης, ο γενικός εκτελεστικός και ιατρικός διευθυντής του ΙΝΓΚ, καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού, και ο διευθυντής του Τμήματος Βιοπληροφορικής του ΙΝΓΚ, καθηγητής Γιώργος Σπύρου.