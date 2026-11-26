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Την παρέμβαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ για τη διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ζητά ο αρμόδιος Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ.

Αφορμή για την αντίδραση του Κλάδου αποτέλεσαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι απολαβές του Εκτελεστικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες απολαβές των άλλων Εκτελεστικών Διευθυντών του Οργανισμού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κλάδος εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία, τονίζοντας ότι ενδεχόμενη επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών θα εγείρει ευρύτερα ερωτήματα για τη θέση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στον ΟΚΥπΥ και όχι απλώς για τη μισθολογική μεταχείριση ενός διευθυντικού στελέχους.

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη Διεύθυνση έχει την ευθύνη λειτουργίας ενός εκτεταμένου δικτύου νοσοκομειακών και κοινοτικών δομών, με αρμοδιότητες που καλύπτουν το σύνολο της ελεύθερης Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι των νοσηλευτών συνδέουν το ζήτημα και με τις ευρύτερες προσπάθειες που καταβάλλονται για την εξάλειψη του στίγματος και των διακρίσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι αποδεκτό να παρατηρούνται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης σε διοικητικό και θεσμικό επίπεδο.

Η ΠΑΣΥΔΥ καλεί τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ να τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων πληροφοριών και να διασφαλίσει την ισότιμη αντιμετώπιση της Διεύθυνσης.

«Η ψυχική υγεία δεν είναι υγεία δεύτερης κατηγορίας και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τέτοια», υπογραμμίζει ο Κλάδος.