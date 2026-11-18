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Τέσσερις σημαντικές διευθυντικές θέσεις παραμένουν κενές στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), την ώρα που άλλες διοικητικές αρμοδιότητες ασκούνται με αναπληρώσεις και παράλληλες αναθέσεις καθηκόντων.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), με σημερινή ανακοίνωσή της, θέτει ευθέως ζήτημα διοικητικής αποδυνάμωσης του Οργανισμού, καλώντας το διοικητικό του συμβούλιο να λογοδοτήσει για τις εκκρεμότητες στη στελέχωση και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, και οι τρεις θέσεις Οικονομικών Διευθυντών των Διευθύνσεων του ΟΚΥπΥ είναι πλέον κενές, ενώ η θέση του Επιχειρησιακού Διευθυντή παραμένει χωρίς κάτοχο για περισσότερο από έναν χρόνο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, η διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας διοικείται με αναπλήρωση από τον Οικονομικό Διευθυντή του Οργανισμού, ο οποίος ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα επιπρόσθετα των κύριων αρμοδιοτήτων του.

Η ΠΑΣΥΚΙ εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν αυτές οι εκκρεμότητες στη διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία του ΟΚΥπΥ, ζητώντας να διευκρινιστεί ποιοι ασκούν τις αρμοδιότητες των κενών θέσεων, με ποιες εξουσιοδοτήσεις και υπό ποιο καθεστώς λογοδοσίας.

Ζήτημα και για τους Επιστημονικούς Διευθυντές

Πέραν των κενών θέσεων, η συντεχνία επαναφέρει το ζήτημα των αρμοδιοτήτων των Επιστημονικών Διευθυντών των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Όπως υποστηρίζει, ο ΟΚΥπΥ παρουσιάζει δημόσια τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή ως αμιγώς συμβουλευτική, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία της ΠΑΣΥΚΙ, η νομοθεσία τον εντάσσει στη διευθυντική ομάδα των δημόσιων νοσηλευτηρίων, η οποία έχει εκτελεστική ευθύνη για τη διοίκηση και τη λειτουργία τους.

Η συντεχνία θεωρεί ότι η υποβάθμιση θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων, σε συνδυασμό με τις κενές θέσεις και τις παράλληλες αναθέσεις καθηκόντων, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο διοίκησης του Οργανισμού.

«Κενές θέσεις, παράλληλες αναθέσεις και επικοινωνιακή υποβάθμιση θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων συνθέτουν εικόνα διοικητικής αποδυνάμωσης, για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να λογοδοτήσει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ζητούν έλεγχο από Υπουργό και Βουλή

Η ΠΑΣΥΚΙ καλεί το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥπΥ να εξηγήσει πώς διασφαλίζεται η οικονομική και επιχειρησιακή επάρκεια του Οργανισμού, γιατί παρατείνονται οι εκκρεμότητες στη στελέχωση και ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πλήρωσης των κενών θέσεων.

Ζητά επίσης απαντήσεις για τις σχετικές διοικητικές αποφάσεις και τη νομική τους βάση, υποστηρίζοντας ότι οι αναπληρώσεις δεν απαλλάσσουν τη διοίκηση από την ευθύνη στελέχωσης των υπηρεσιών.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα προς τον υπουργό Υγείας και τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ελέγξουν κατά πόσο η διοίκηση του ΟΚΥπΥ συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και να αναζητήσουν τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν.

«Το διοικητικό συμβούλιο έχει ευθύνη εφαρμογής του νόμου. Δεν διαθέτει εξουσία επιλεκτικής εφαρμογής του», τονίζει η συντεχνία, καταλήγοντας ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια χρειάζονται επαρκή διοίκηση και όχι δικαιολογίες.