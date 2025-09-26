Για «απαράδεκτες και επικίνδυνες ελλείψεις» ιατρών Ογκολόγων στις Ογκολογικές Κλινικές των δημόσιων νοσηλευτηρίων κάνει λόγο η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), καταγγέλλοντας τη διαχρονική αδράνεια του ΟΚΥπΥ.

Στην ανακοίνωσή της η συντεχνία υποστηρίζει ότι οι καθυστερημένες και ανεπαρκείς αντιδράσεις του Οργανισμού όχι μόνο δεν έδωσαν λύση, αλλά οδήγησαν σε περαιτέρω υποβάθμιση της ειδικότητας της Ογκολογίας. «Οι ευθύνες της Διοίκησης του ΟΚΥπΥ είναι βαρύτατες», σημειώνει, προσθέτοντας ότι με την αδιαφορία ή την αδυναμία διεκδίκησης, στέρησε από ασθενείς και ιατρούς τη δυνατότητα αξιοπρεπών και πλήρων ογκολογικών υπηρεσιών.

Ως παράδειγμα αναφέρεται η δυνατότητα ανάπτυξης ακτινοθεραπευτικών υπηρεσιών στα δημόσια νοσηλευτήρια, όπου ενώ υπήρχε προοπτική, ο ΟΚΥπΥ «δεν έκανε καμία ενέργεια, παραδίδοντας ουσιαστικά τον τομέα στον ιδιωτικό τομέα».

Η ΠΑΣΥΚΙ καταγγέλλει ότι οι γιατροί των Ογκολογικών Κλινικών έχουν αφεθεί μόνοι να καλύπτουν κενά και ανάγκες που το σύστημα αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να καλύψει, σηκώνοντας δυσανάλογο βάρος χωρίς στήριξη. «Μετατρέπονται σε υποστηρικτικό μηχανισμό αντί να επικεντρώνονται στην παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας», σημειώνεται.

«Θέλει ο ΟΚΥπΥ την ύπαρξη και ανάπτυξη Ογκολογικών Κλινικών ή έχει αποφασίσει να τις οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση;», διερωτάται η συντεχνία, κατηγορώντας τον Οργανισμό ότι συνειδητά οδηγεί τους ασθενείς στην εξάρτηση από τον ιδιωτικό τομέα.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι η συνέχιση της σημερινής κατάστασης συνιστά «εγκληματική αμέλεια» με άμεσες συνέπειες για τους ασθενείς και το δημόσιο σύστημα υγείας.

ΚΥΠΕ