Σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 8 Ιουνίου, παρέπεμψε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου την γυναίκα ηλικίας 41 ετών και τον 19χρονο άντρα που συνελήφθησαν με επεισοδιακό τρόπο στα μέσα Απριλίου ως ύποπτοι για σωρεία εγκληματικών ενεργειών στην Πάφο. Οι δύο θα παραμείνουν υπό κράτηση με απόφαση του δικαστηρίου μέχρι την έναρξη της δίκης τους.

Εναντίον των δύο διερευνώνται υποθέσεις σχετικά με συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμών οχημάτων και υποστατικών, απόπειρα εμπρησμούκαι αδικήματα που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η σύλληψη των δύο έγινε με επεισοδιακό τρόπο και μετά από καταδίωξη που εκτυλίχθηκε από την Πάφο μέχρι την Λευκωσία. Η 41χρονη και ο 19χρονος εντοπίστηκαν από αστυνομική περίπολο στα μέσα Απριλίου να προσεγγίζουν υποστατικό σε περιοχή της Πάφου, έχοντας στην κατοχή τους μία μπουκάλα και ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ρόπαλο. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία της Αστυνομίας, επέστρεψαν στο όχημα με το οποίο έφθασαν στη σκηνή και επιχειρώντας να διαφύγουν του αστυνομικού ελέγχου συγκρούστηκαν με υπηρεσιακά αυτοκίνητα, οδηγώντας με επικίνδυνο τρόπο.

Στη συνέχεια, οι ύποπτοι κατάφεραν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού και παρά την καταδίωξη διέφυγαν προσωρινά της σύλληψης. Το όχημα, το οποίο έφερε όπως διαπιστώθηκε πλαστούς αριθμούς εγγραφής, εντοπίστηκε αργότερα έξω από οικία σε χωριό της Λευκωσίας. Η 41χρονη εντοπίστηκε εντός της οικίας και προέβαλε ισχυρισμούς που διερευνώνται, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε και ο 19χρονος να κινείται πεζός σε χωματόδρομο της ίδιας περιοχής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός επιτέθηκε εναντίον αστυνομικού, χτυπώντας τον στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Και οι δύο συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, με τις αρχές να τους θεωρούν ύποπτους για τουλάχιστον τέσσερις διερευνώμενες υποθέσεις, δύο εμπρησμούς στην Πάφο, μία απόπειρα εμπρησμού επίσης στην Πάφο και έναν ακόμη εμπρησμό στη Λάρνακα.