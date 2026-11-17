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Μέχρι τις 6 το απόγευμα θα μπορούν πλέον οι πολίτες να διευθετούν τηλεφωνικά τα ραντεβού τους στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, μετά τη λειτουργία οργανωμένων τηλεφωνικών κέντρων από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Η αλλαγή αφορά τόσο την επέκταση του ωραρίου εξυπηρέτησης όσο και την ενίσχυση της στελέχωσης των τηλεφωνικών κέντρων, με στόχο τη διευκόλυνση των ασθενών και τον περιορισμό της ταλαιπωρίας κατά τη διευθέτηση ραντεβού.

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν για τη διευθέτηση ραντεβού από τις 07:00 μέχρι τις 18:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στον τηλεφωνικό αριθμό 22603550.

Το τηλεφωνικό κέντρο έχει ενισχυθεί με τέσσερις επιπλέον λειτουργούς και στελεχώνεται πλέον από έξι άτομα.

Σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, κατά τις απογευματινές ώρες εξυπηρετούνται ήδη κατά μέσο όρο 20 έως 25 κλήσεις ημερησίως.

Επιπλέον, εντός Νοεμβρίου το τηλεφωνικό κέντρο αναλαμβάνει αποκλειστικά και τη διευθέτηση των τηλεφωνικών ραντεβού του Ακτινολογικού Τμήματος, συγκεντρώνοντας περισσότερες υπηρεσίες σε ένα σημείο επικοινωνίας.

Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο διευθέτησης ραντεβού.

Οι πολίτες μπορούν να καλούν στον αριθμό 22305305, από τις 07:30 μέχρι τις 18:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Το κέντρο στελεχώνεται από έξι λειτουργούς, οι οποίοι εργάζονται με σύστημα βαρδιών, ώστε να καλύπτεται το διευρυμένο ωράριο.

Η λειτουργία του ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα τους γονείς που χρειάζεται να διευθετήσουν ραντεβού για τα παιδιά τους, καθώς τα αιτήματα συγκεντρώνονται πλέον σε ένα σημείο επικοινωνίας.

Πού τηλεφωνούμε για ραντεβού

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας: 22603550 — Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00–18:00.

22603550 — Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00–18:00. Μακάρειο Νοσοκομείο: 22305305 — Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30–18:00.

Σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, οι αλλαγές εντάσσονται στην προσπάθεια βελτίωσης της επικοινωνίας των πολιτών με τα δημόσια νοσηλευτήρια και απλούστευσης των διαδικασιών διευθέτησης ραντεβού.