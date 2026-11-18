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Όποιος πιστεύει πως ο Τούρκος έποικος μπήκε προχθές στην Αυλώνα για να σπείρει, μάλλον δεν κατάλαβε τι πραγματικά συμβαίνει στη νεκρή ζώνη. Το τρακτέρ είναι απλώς το εργαλείο. Ο στόχος είναι η σταδιακή προώθηση της τουρκικής πλευράς και η δημιουργία τετελεσμένων, υπό την καθοδήγηση του κατοχικού στρατού.

Και τα Ηνωμένα Έθνη; Παρακολουθούν!

Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε παραχωρήσει τη νεκρή ζώνη για τη διασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός. Όχι για να μετατραπεί, διά της ανοχής της Ειρηνευτικής Δύναμης, σε χώρο επέκτασης της κατοχής.

Το εξοργιστικό είναι ότι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες στερούνται την καλλιέργεια των περιουσιών τους για να μην προκληθεί, λέει, ένταση. Ο έποικος, όμως, μπαίνει, οργώνει και φεύγει.

Μα αυτή δεν είναι διαχρονικά η τουρκική τακτική; Μικρές, επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις, που διαμορφώνουν σταδιακά νέα τετελεσμένα επί του εδάφους. Ή ξεχάσαμε τα Στροβίλια και την Πύλα;

Και διερωτάται κανείς. Ο ΟΗΕ προστατεύει το καθεστώς της νεκρής ζώνης ή αποφεύγοντας την αντιπαράθεση με τον κατοχικό στρατό, επιτρέπει τη σταδιακή αλλοίωσή του;

Πετρ-Α